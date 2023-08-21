澤連斯基：將從荷蘭和丹麥獲得61架F-16，希臘參與培訓烏飛行員

烏克蘭/希臘/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月21日在雅典與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）舉行的聯合新聞發布會上表示，希臘將參與培訓烏克蘭飛行員操作美製F-16戰鬥機。澤連斯基說，除培訓外，烏方還非常感謝希臘承諾為烏克蘭提供新的一攬子軍援計畫。

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澤連斯基在周一的視頻講話中介紹稱，“我們即將結束對北歐國家的訪問。瑞典、荷蘭、丹麥。毫不誇張地說，這是烏克蘭的一次歷史性訪問。我們與瑞典簽署了重要協議。特別是防務協議。我們將在烏克蘭生產CV90步兵戰車。我們的戰士對這些戰車非常滿意。克里斯特松（首相）先生、整個瑞典政府、全體瑞典人民……謝謝你們”。

就接下來的訪問成果，澤連斯基說：“荷蘭——一如既往地富有成效。這次尤其如此。我們可以為烏克蘭得到42架F-16戰鬥機。我們會得到的。我感謝你，馬克首相、你的整個團隊和荷蘭人民！丹麥——再加上19架F-16戰鬥機，我們還將擴大培訓。謝謝你，丹麥！親愛的梅特首相女士，整個政府團隊…… 丹麥議會！非常感謝你們！”

澤連斯基提及，“另外，我要感謝美國支持我們的自由和我們的航空聯盟”。他指出，“F-16是美國製造的飛機。非常重要的是，拜登總統、他的團隊……特別是通過他的國家安全顧問沙利文、美國國會兩黨、數百萬、數百萬美國人的努力，支持我們為自由、為獨立、為我們的人民而戰……謝謝你，美國。”

澤連斯基承諾，“烏克蘭將擁有F-16戰鬥機。我們不會停歇。我們將為我們的國家提供更多的力量”。丹麥和荷蘭周日宣布將向烏克蘭提供首批F-16戰鬥機，首批6架戰機將於新年前後交付。丹麥將總共提供19架戰鬥機。荷蘭尚未確認將捐贈多少架F-16。

此外，澤連斯基周一在雅典與希臘總理米佐塔基斯出席聯合新聞發布會時表示，“今天，我們的航空聯盟取得了一項重要成果——希臘將參與培訓我們的F-16戰鬥機飛行員。感謝您的提議。我感謝您和您的團隊願意做更多的事情來幫助烏克蘭捍衛我們的自由。我們感謝希臘將為烏克蘭提供防務支持。我們的團隊將制定相關細節。”

澤連斯基還表示，“希臘公司已準備好參與烏克蘭糧食的運輸”，由於敖德薩港的修復工作正在進行中，烏方對希臘公司寄予厚望。米佐塔基斯強調，希臘將幫助烏克蘭重建，重點是敖德薩市。

澤連斯基指出，希臘已經加入了為烏克蘭提供安全保障的七國集團（G7）國家行列，並簽署了支持烏克蘭融入歐洲-大西洋一體化的宣言。