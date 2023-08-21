澳大利亞部署其最大軍艦堪培拉號參與菲律賓演習

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法新社從堪培拉號重巡洋艦上報道，澳大利亞最大的軍艦堪培拉號8月21日星期一與菲律賓和美國一起，在有爭議的南海海域，進行了聯合演習。面對日益增強的中國軍事存在，上述國家尋求加強它們之間的防務聯繫。

在這張2015年11月3日的資料照片中，澳大利亞兩棲攻擊艦“堪培拉號”（左）和“阿德萊德號”停泊在悉尼花園島海軍基地。

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中國正在部署數百艘海警船、海軍船艦和其他船舶在有爭議的南海海域的珊瑚礁巡邏，並把海上礁石軍事化。儘管國際裁定認為中國的主張沒有法律依據，但中國聲稱對這些海域的幾乎全部都擁有主權。

堪培拉號重巡洋艦是參加此次菲律賓海浪演習的幾艘艦艇之一，這一演習是第一次在澳大利亞年度印太奮進演習的框架下舉行。

另外，將有2000多名澳大利亞和菲律賓士兵參加14日到31日之間進行的空中、海上和陸地演習。大約150名美國海軍陸戰隊隊員也參與演習。

周一進行的菲律賓巴拉望島南部空中模擬襲擊是在距離南沙群島200公里處進行的。長期以來，馬尼拉和北京因南沙群島而局勢緊張。

澳大利亞駐馬尼拉大使劉海京(Hae Kyong Yu)在塔魯皮陶角機場發表聲明說：“像菲律賓一樣，澳大利亞希望區域和平、穩定和繁榮，並尊重主權，受到以規則為基礎的秩序的指引。”

美國、日本和澳大利亞本周也將在菲律賓外海舉行聯合海軍事演習。

在這些演習進行之前，8月5日，菲律賓在南沙群島仁愛礁為“坐灘”的菲方“馬德雷山脈”號登陸艦補給時受到了中國海警船發射水炮阻撓，引發外交衝突，並在國際上引發憤慨。