烏克蘭獲F-16戰機綠燈 俄羅斯警告“衝突升級”

烏克蘭戰爭/俄羅斯

周日8月20號，澤蘭斯基在位於荷蘭南部埃因霍溫的荷蘭空軍基地受到了荷蘭首相馬克·呂特的歡迎。這是澤蘭斯基在瑞典之行後的一次突然到訪，也是在華盛頓為荷蘭和丹麥向基輔提供美國 F-16 戰鬥機開綠燈兩天後。

澤蘭斯基在位於荷蘭南部埃因霍溫的空軍基地受到了荷蘭首相馬克·呂特的歡迎，2023年8月20

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烏克蘭總統稱讚這是一個歷史性的決定。他說：“F-16戰機必將為戰鬥員和平民帶來新的活力、信心和動力。我相信這對烏克蘭和整個歐洲都有好處。”

荷蘭首相在記者招待會上指出，必須確保飛機能夠在烏克蘭安全起降，因為 F-16 是非常敏感的飛機。我們必須確保基礎設施方面的條件得到滿足。

報道稱，自俄羅斯入侵開始以來，基輔一直呼籲西方國家提供飛機，幫助其對付俄羅斯軍隊。荷蘭目前擁有 42 架 F-16 飛機。荷蘭首相表示，交付飛機的細節和數量將在日後與合作夥伴協商後確定。

俄羅斯軍隊在烏克蘭北部切爾尼戈夫發動致命襲擊一天後，F-16戰機正式交付。烏克蘭軍隊飛行員仍需接受這種戰鬥機的培訓。由 11 個國家組成的聯盟將負責從本月底開始為他們做準備，以便飛行員能在 2024 年初投入使用。

法新社報道稱，丹麥承諾的飛機將逐步交付給基輔：今年年底交付 6 架，明年交付 8 架，後年交付 5 架。

俄羅斯駐丹麥大使弗拉基米爾-巴賓周一譴責丹麥向烏克蘭提供 F-16 戰鬥機的決定，稱這將導致 "衝突升級"。巴賓認為，丹麥的決定 "將烏克蘭推向深淵，使其人民成為新的受害者"。

今年 7 月，俄羅斯外長謝爾蓋-拉夫羅夫也對交付 F-16 戰鬥機發出警告，稱莫斯科將視其為 "核 "威脅。

02:22 烏克蘭總統澤連斯基與荷蘭首相馬克·呂特，2023年8月20號 AFP - ROB ENGELAAR