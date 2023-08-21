習近平由蔡奇和王毅陪同飛往南非參加金磚峰會

習近平/金磚集團

金磚國家峰會定於8月22-24日在南非召開。中國國家主席習近平今天21日啟程飛往約翰內斯堡。這是他今年第二次出訪。

2018年7月26日，南非約翰內斯堡，中國國家主席習近平在金磚國家領導人會晤首場閉門會議上就座。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國官媒新華社宣布，8月21日上午，習近平在中央辦公廳主任蔡奇和外長王毅等人陪同下，乘專機離開北京，赴約翰內斯堡出席金磚國家領導人第十五次會晤，並對南非進行國事訪問。

該報道還說，習近平在南非期間，還將同南非總統拉馬福薩一道主持“中非領導人對話”。

這次非洲之行是習近平今年第二次出訪，第一次是在今年3月份他訪問了俄羅斯。

法新社說，習近平已於 2018 年訪問過南非，以加強中非外交和經濟聯繫。本周在約翰內斯堡舉行的金磚國際峰會將討論擴大已佔世界人口42%的金磚集團的問題。

大約有40個國家申請加入或表示有興趣加入金磚集團，包括伊朗、阿根廷、孟加拉和沙特都在申請之列。

金磚國家進團目前由南非、中國、巴西、俄羅斯、印度組成。據法國《世界報》介紹，俄羅斯總統普京因在烏克蘭犯有"戰爭罪"被國際刑事法院（ICC）通令逮捕，將通過視頻與會。但他派遣其外長拉夫羅夫前往南非參加這次金磚峰會。