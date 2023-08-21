英外相擬8月底訪華 澳洲邀中國外長赴澳舉行會談

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據路透社援引消息人士報導，英國外交發展大臣克萊弗利（James Cleverly）將於本月底訪問中國，這次期待已久的訪問旨在穩定已經跌至幾十年來最低點的英中關係。此外，澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，正在就邀請中國外交部長王毅赴澳參加高級別政府會談進行談判。

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英國外交部表示將“以通常的方式”宣布克萊弗利的出訪計畫。中國外交部沒有立即回應路透社的置評請求。克萊弗利原定於7月底訪華，但由於中方出人意料地宣布由前外長、資深外交官王毅接替秦剛外長職位，因此此行未能成行。秦剛在未公開露面1個多月後於7月25日被撤換，北京方面未向外界透露相關細節。

其中1位消息人士稱，克萊弗利將於8月29日抵達北京。另外2名消息人士稱，此行預計將在本月底左右成行，但未說明具體日期。消息人士稱，此行預計只持續幾天，而且“比原計畫有所縮減”。由於此事的敏感性，3名消息人士都要求匿名。

克萊弗利將成為新冠疫情爆發以來訪華的最高級別英國官員，此前英中關係因中國政府鎮壓香港和對新疆維吾爾族穆斯林少數民族等問題而惡化。英國政府對中方採取了相對鷹派的態度，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）5月宣布，北京對全球安全與繁榮構成了“我們這個時代最大的挑戰”。

蘇納克還面臨著來自其執政的英國保守黨內一些議員的越來越大的壓力，這些議員正試圖強化倫敦的對華政策。英國也有大量的香港和維吾爾僑民，他們中的活動人士對中方涉嫌侵犯人權的行為批評不諱。今年早些時候，中國政府解除了疫情限制，隨後歐洲和美國的許多高級官員訪問了中國。近幾個月來，英國政府有多位高級官員訪華 ，但相比之下，這些訪問相對低調。

此外，澳洲外長黃英賢周日在接受澳大利亞廣播公司（ABC）節目採訪時表示，澳方正在接洽中方外長王毅赴澳舉行政府間會談的事宜。她說，“我在北京時與當時的外長王毅討論的事情之一，就是重啟與中國的外交和戰略對話。顯然，我們希望下一次對話將在澳大利亞舉行。因此，我知道官員們正在討論中國部長何時方便出席對話。”

黃英賢說，“但正如我所描述的那樣，接觸確實很重要，而且我認為我們已經明確表示，我們將在可能的情況下與中國合作，我們在必要時會有不同意見，而且我們將為了我們的國家利益而接觸，因為即使當你不同意時，接觸也是很重要的。這是駕馭合作與分歧的核心。”

就王毅是否即將訪問澳大利亞的提問，黃英賢說，“官員們正在研究何時可以這樣做。我們預計，對話將在適當的時候在澳洲進行”。此外，她在採訪中重申，“澳大利亞政府對楊恆均博士和成蕾女士深表關切。我們繼續主張讓他們與家人團聚，我們繼續提倡他們的利益，我們在與中國政府的每一次高層互動中都表達並提出了我們的關切。我們將繼續這樣做”。

黃英賢說，“我們將繼續為他們爭取。我想說的是，我在私下和公開場合都說過，我認為澳大利亞人確實關注成蕾女士，澳大利亞人確實希望看到一位母親與她的孩子團聚，就像他們希望看到楊博士獲釋一樣。”