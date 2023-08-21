菲駐美大使：美國已準備在南海進行多邊聯合巡航，待菲方決定

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菲律賓駐美大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）8月21日在受訪時表示，美國已準備好與菲律賓及其他志同道合的國家，如澳大利亞和日本在南中國海開展並實施擬議中的聯合巡航。

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在接受CNN菲律賓頻道採訪時，羅慕爾德茲介紹了菲律賓、美國、日本和澳大利亞之間擬議的聯合巡航的最新情況。羅慕爾德茲說，菲律賓國防部長特奧多羅(Gilberto Teodoro Jr.)目前正在研究聯合巡航的提議，以便向小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）總統提出必要的建議。

羅慕爾德茲說，“一旦我們就協議的職權範圍達成一致，美國準備執行該協議。這是一項多邊努力，日本、澳大利亞甚至其他希望加入的國家都將參與其中”。他補充說，“現在由我們的國防部負責，我想特奧多羅部長正在研究如何進行，並將就如何實施向總統提出建議。”

羅慕爾德茲解釋說，他並不了解擬議聯合巡航的職權範圍。他認為，南海多邊巡航將維護該地區的和平與穩定。羅慕爾德茲說，“是的，絕對是（參與）國家越多越好，這就是我們談論的航行自由。我們希望南中國海不受任何國家的支配，從而阻止貿易自由流動。”

羅慕爾德茲對美日韓三國領導人周末在戴維營舉行的歷史性三邊峰會上發表的支持聲明表示歡迎。美國總統拜登（Joe Biden）在與韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄舉行的聯合新聞發布會上說：“我們將共同支持國際法、航行自由以及和平解決南海爭端”。

三國領導人在聯合聲明中表示，“我們強烈反對任何改變印太海域現狀的單方面企圖。特別是，我們堅決反對將填海地物軍事化、危險地使用海岸警衛隊和海上民兵船隻以及脅迫性活動”。美日韓領導人提及，“我們重申對國際法的堅定承諾，包括《聯合國海洋法公約》中體現的航行和飛越自由。2016年7月的南海仲裁案裁決為和平解決仲裁各方之間的海上衝突奠定了法律基礎”。

羅慕爾德茲說，“這表明國際社會是多麼認真地支持我們，這也是因為我們有決心，正如總統所說，我們不會放棄一寸土地，我們一定會盡我們所能做到這一點”。