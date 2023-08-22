印尼向美國購買24架F-15戰機

印尼/美國/戰機

印尼防長蘇比安托（Prabowo Subianto）今天周二宣布，印尼已和美國波音公司簽署了一項協議，該公司將向印尼交付 24 架 F-15 戰鬥機，作為印尼軍機更新的一部分。

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法新社說，印尼防長在社交網站照片牆（Instagram ）上宣布簽署了“購買 24 架 F-15EX 戰機的諒解備忘錄”。

波音公司也在一份聲明中宣布了同樣的消息，並稱，這筆交易將"賦予印尼空中優勢的能力"。雙方均未透露這筆交易的價值，該交易還需獲得美國政府的正式批准。

去年 11 月，美國防長奧斯汀親自前往雅加達談判該協議。當時，奧斯汀強調，最終達成該協議，將加強印尼與美國武裝部隊的合作，並將成為印尼 F-16 戰鬥機隊的有益補充。

據法新社介紹，F-15EX戰機是波音公司子公司麥道研製的F-15戰機的最新型號，全世界只有六七個國家使用這種戰鬥機。

雅加達的軍事艦隊目前由美國F-16 戰鬥機和老舊的俄羅斯蘇霍伊戰鬥機組成。

去年，在中-美關係高度緊張的背景下，至少有4000 名美國和印尼軍人參加了為期兩周的太平洋聯合演習。

華盛頓對中國在該地區不斷增加的存在以及北京在台灣周邊定期舉行的軍事演習表示擔憂。

印尼已成為東南亞主要經濟體的，去年向法國訂購了 42 架陣風戰鬥機，作為其軍機現代化的一部分，價格略高於 80 億美元。