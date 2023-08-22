德國外長警告不要依賴北京 贊澳洲抵抗中國經濟脅迫

德國/澳洲

德國外長貝爾博克在澳洲外交政策智庫羅伊研究所（Lowy Institute）一次虛擬演講中警告不要信任北京，並說，澳大利亞人了解中國的經濟脅迫。

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據澳大利亞金融評論報8月22日報道，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）周二警告要防範中國的經濟脅迫，並稱，中國需要明白它無法通過經濟"脅迫"得逞。她還說，“西方國家已從澳大利亞反抗中國政府的經濟脅迫經歷中吸取了教訓”。

另據悉尼先驅晨報8月22日報道，德國外長貝爾博克周二晚上在澳洲洛伊研究所（Lowy Institute）智庫的虛擬會議上讚揚澳大利亞是抵制中國經濟脅迫的榜樣。她說，中國這個正在崛起的超級大國是一個系統性對手，難以預測且神秘莫測，令其他國家無法信任。

德國外長在這次演講中多次點名批評中國，並警告中國國家主席習近平不要入侵台灣，她強硬地表示，北京的崛起正在挑戰"我們在這個世界上共同生活的基本要素"。

致敬澳洲

貝爾博克表示，澳大利亞和德國等民主國家需要通過尋求其他出口市場來"降低"其經濟風險，並共同努力防止發展中國家"轉向中國"。

她說："在澳大利亞，當中國對你們的葡萄酒、肉類和煤炭等主要出口產品實施限制以施加政治壓力時，你們痛苦地體驗到了中國是如何不惜使用經濟脅迫手段。

但"你沒有向壓力低頭，實際上是一個榜樣。我想對你們表現出的勇氣和韌性以及分寸感表示崇高的敬意"。

悉你先驅晨報說，上周，德國綠黨籍外長貝爾博克正準備前往澳大利亞進行她作為外交部長的首次訪問，但由於她乘坐的政府專機多次出現機械故障，她的行程被取消了。

這位德國外長今天周二在虛擬連線講話中說，中國已經發生了顯著變化，現在必須從地緣政治的角度來看待"所有經濟互動"。她稱，中國並不總是像穩定的經濟關係所需的那樣可預測、透明和可靠。“澳大利亞人知道這意味着什麼”。

貝爾博克還說，澳大利亞關於將達爾文港租給一家中國公司的爭論以及禁止中國公司華為在澳大利亞的5G網絡中使用，都對德國的政策產生了影響。

這個報道介紹說，貝爾博克對中國採取強硬立場，包括在人權問題上，她在今年 4 月訪問北京時曾公開質疑中國政府為何沒有呼籲俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭。她的這些評論引起中國對等官員（秦剛）的回應："中國最不需要的是來自西方的講師"。

貝爾博克今天提到洛伊研究所（Lowy Institute）的一項調查說，52% 的澳大利亞人認為中國更多地是對其安全的威脅，而不是經濟合作夥伴，而五年前這一比例僅為12%。

她表示：作為（中國的）近鄰，你們比我們更早意識到，中國已經改變，因此我們的對華政策也需要改變。我們現在也在政府的中國戰略中提出同樣的問題。對我們來說，“中國不僅是合作夥伴，而且越來越多地成為競爭對手和系統性對手”。

台灣 烏克蘭

貝爾博克解釋說，雖然中國在貿易、投資和應對氣候變化方面是我們的合作夥伴，但“在我們如何共同生活在這個世界上的根本問題上：我們的國際秩序原則和尊重人權方面，中國正日益成為我們的競爭對手”。

她就台灣問題警告說：世界上有一半的集裝箱船通過台灣海峽運送重要物資， "任何單方面改變台灣海峽現狀的行為都是不可接受的，如果這種改變包括脅迫或軍事手段，那就更不可接受了"。

德國外長貝爾博克強調，德國不想推動冷戰式的"集團對抗"，同時德國認為，民主國家需要更好地應對中國在發展中國家的經濟外交。

她稱：我們看到許多國家都在向中國傾斜，對此我們必須誠實。這通常是由於缺乏替代方案。我們希望改變這種狀況。

這位德國外長說，烏克蘭戰爭給德國上了慘痛的一課，讓德國認識到自己是如何變得過度依賴從俄羅斯進口的能源。

她說："我們不想重蹈覆轍"。“德國現已成為僅次於美國的第二大軍事援助捐助烏克蘭的國家，這是對二戰後德國不向衝突地區運送武器政策的驚人逆轉”。