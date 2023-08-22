拜登9月將出席印度G20峰會，派哈里斯參加東盟系列會議

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美國白宮8月22日宣布，拜登（Joe Biden）總統將於9月7日至10日訪問印度，出席二十國集團（G20）新德里峰會，而副總統哈里斯（Kamala Harris）將於9月4日至7日前往印尼首都雅加達出席東盟-美國峰會等會議。

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白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）通過聲明介紹稱，“拜登總統和二十國集團夥伴將討論一系列共同努力應對的全球性問題，包括清潔能源轉型和應對氣候變化、減輕普京在烏克蘭發動的戰爭對經濟和社會的影響，以及提高包括世界銀行在內的多邊開發銀行的能力，以更好地消除貧困，包括應對全球挑戰。”

卡琳·讓-皮埃爾指出，“在新德里期間，拜登總統還將讚揚莫迪總理對二十國集團的領導，並重申美國對二十國集團作為首要經濟合作論壇的承諾，包括在2026年主辦該論壇（峰會）”。印度今年是二十國集團輪值主席國。11月，美國將在加州舊金山主辦亞太經合組織領導人會議。

卡琳·讓-皮埃爾續指，“9月4日至7日，哈里斯副總統將前往印尼雅加達出席美國-東盟峰會和東亞峰會，並與來自印太地區的領導人進行接觸。（哈里斯）副總統和東盟領導人將回顧拜登-哈里斯政府領導下美國-東盟關係前所未有的擴展，副總統將重申美國對東南亞和東盟中心地位的持久承諾。”

據白宮介紹，哈里斯在雅加達參加會議期間“將推進促進我們共同繁榮和安全的倡議，包括推進我們在氣候危機、海事安全、基礎設施、經濟增長、維護和加強本地區國際規則和規範的努力以及其他地區和全球挑戰方面的工作”。

白宮宣布這一消息時，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家正在約翰內斯堡舉行峰會。該集團成立於2009年，旨在為其成員提供一個平台，以挑戰由美國及其西方盟國主導的世界秩序。

路透社此前報導指，拜登不太可能出席在雅加達舉行的東盟會議，並援引多位外交官的話說，如果他不出席將令人非常失望。當被問及有關拜登缺席東盟會議引發人們就美國對面臨中國影響力不斷擴大的東南亞地區承諾的質疑時，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二回答說，拜登政府自2021年以來就已經宣布與亞太地區接觸。

沙利文說，“我會把我們在印太地區的成就和接觸記錄與任何一位美國總統（以及）世界上任何其他國家進行比較”。他提到了由拜登親自主持或參加的一系列區域會議，包括上周末在戴維營舉行的美日韓首次三邊峰會。