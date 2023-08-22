烏克蘭駐法大使：無法接受薩科齊的涉烏言論

烏克蘭/法國/俄羅斯

烏克蘭駐法大使奧梅利琴科（Vadym Omelchenko）在周二登報的一篇採訪中譴責了法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）日前就俄羅斯入侵烏克蘭戰爭所發表的爭議言論，同時提到了後者與莫斯科之間的“聯繫”。

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在薩科齊的新書中，這位法國前總統提出了一系列他認為可以結束俄烏戰爭的途徑。他特別建議烏克蘭成為一個“中立”國家，既不加入歐盟，也不加入北約，並通過公投來決定克里米亞的未來等。這些話連日來在法國輿論和政界激起批評，並讓奧梅利琴科非常不滿，他在接受法國《西部報》採訪時譴責說，“這些言論是不可接受的”。

記者在採訪中問道，“薩科齊在其新書中認為，烏克蘭應成為俄羅斯與歐洲之間的橋樑。他建議烏克蘭成為一個中立國。您對此有何看法？” 奧梅利琴科回答說，“要我對法蘭西共和國前總統的話發表評論並不容易。我尊重他的地位。我讀過他的書，這使我對他的思想有了更好的了解。然而，我不得不說，這些言論的形式和內容都是不可接受的。”

奧梅利琴科補充說，“如果烏克蘭總檢察長對這些言論感興趣，看看是否有任何構成犯罪的因素（根據烏克蘭法律），我也不會感到驚訝。我注意到這一立場引起了法國社會和專家的強烈反應。薩科齊與俄羅斯的關係也被提及。此外，這位法國前總統的行動導致格魯吉亞喪失了30% 的領土。更重要的是，暗示國際公認的邊界可能會發生變化或會產生連鎖反應，而且不僅僅是在烏克蘭。值得注意的是，歐洲其他地方也有類似薩科齊的言論。”

奧梅利琴科認為，這是一次同步傳播行動。他指出，“我們可以看到，這些意見與歐洲其他地方的類似意見不謀而合”。奧梅利琴科說，“我可以看出，薩科齊並沒有放棄在法國政治舞台上發揮積極作用。但也許後者正在拋棄他”。

就記者提問烏克蘭是否是歐亞之間的橋樑，奧梅利琴科表示，“俄羅斯應該捫心自問。我們可以看到，它在歐洲和亞洲之間猶豫不決。烏克蘭的情況並非如此。我們的整個歷史、地理和文化使烏克蘭本身就是一個歐洲國家。現如今，我們在軍事上也是歐洲的一部分。我們的使命是成為歐洲安全架構不可分割的一部分。”

據法國BMF電視台報導，自2021年起，薩科齊因其與俄羅斯有關的活動而受到法國國家金融檢察官辦公室的初步調查，被指涉嫌“兜售影響力”和“犯罪或違法行為洗錢”。他據報在2019年與一家俄羅斯保險公司簽署了一份價值300萬歐元的遊說合同。此外，薩科齊曾於2018年受邀在莫斯科發表演講，並在講話中稱讚普京。他的演講活動被指獲得了30萬歐元的報酬。