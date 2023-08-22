美國制裁對西藏兒童實施“強迫同化”的中國官員

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法新社從華盛頓報道，美國周二就一些對西藏兒童實施“強制同化”政策的中國官員採取制裁措施。根據聯合國專家，有一百多萬名西藏兒童被迫與家人分開。

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美國國務卿布林肯周二宣布，美國將不再向那些負責強行讓藏族兒童與家人分開並被送入寄宿學校這一制度的中國官員發放簽證。

儘管中美兩國高級代表最近恢復了對話，但這一決定是美國針對中國採取的一系列措施的一部分。

布林肯在一份聲明中表示，北京的政策“旨在在年輕一代藏人中，消除西藏自身的語言傳統、文化傳統和宗教傳統”。

布林肯還補充說：“我們敦促中國當局停止強行將藏族兒童送入國家領導的寄宿學校，並結束在西藏和中國其他地區的強制同化政策。”

自2021年以來，美國指責中國對新疆維吾爾人進行“種族滅絕”。美國當局以及一些見證者和人權組織聲稱，這個少數民族裡的許多成員遭受強迫勞動並被關押在營地里。

美國國務院發言人表示，周二實施的簽證禁令將適用於參與中國西藏政策的前任和現任官員，但沒有透露更多的細節。

布林肯在聲明中引用了聯合國特別報告員的工作。聯合國特別報告員二月份得出的結論是，大約一百萬名藏族兒童被與家人分開，並被強行送入寄宿學校。

聯合國的專家們表示，這一做法似乎是為了強行讓藏族年輕人融入漢族文化。在寄宿學校，他們被迫接受普通話教學，不再學習西藏的語言、歷史和文化。