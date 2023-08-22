美國商務部長雷蒙多將於8月底訪華

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美聯社說，考慮到與美國貿易的重要性，以及在截至6月的三個月中，中國經濟增長率下滑至 0.8%，中國似乎願意擱置政治分歧，以便就經濟問題進行接觸。

美國商務部長吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）在白宮東廳舉行的有關高速互聯網基礎設施活動中發表講話2023年6月26日華盛頓

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中國商務部今天周二宣布，美國商務部長吉娜-雷蒙多（Gina Raimondo）將於8月27日至30日訪華。該部表示，此次訪問是應王文濤部長的邀請安排的，但沒有透露更多細節。

美國商務部周二在其網站上發布的新聞稿中說，雷蒙多8月27日至30日訪問北京和上海的目的是"就美中商業關係相關問題、美國企業面臨的挑戰以及潛在合作領域進行建設性討論"。

美聯社說，雷蒙多女士此次訪問，是在其領導的部門對外商投資實施管制之後進行的，這些管制措施對許多中國公司造成了沉重打擊。

雷蒙多上一次與中國商務部長王文濤會面是在今年的5月，雙方在華盛頓討論了貿易問題。此後，美中貿易緊張局勢愈演愈烈。

美國總統喬-拜登於8月9日簽署了一項行政命令，對美國在中國的高科技投資進行限制和監管，這反映出世界上最大的兩個經濟體之間的競爭正在加劇。

拜登這個命令涉及先進的計算機芯片、微電子、量子信息技術和人工智能。

美國政府高級官員表示，這一努力範圍狹窄，更多涉及國家安全而非經濟利益。它旨在削弱中國利用美國投資提升其軍事能力，同時保持對兩國經濟至關重要的更廣泛的貿易水平。

中國表示正在對拜登的命令進行評估，並將 "根據評估結果採取必要的應對措施"。

美聯社說，美國和中國正日益陷入地緣政治競爭。雙方在俄羅斯入侵烏克蘭、人權、中國在南中國海的主權要求以及威脅攻擊自治島嶼民主國家台灣等問題上存在分歧。

然而，考慮到與美國貿易的重要性，以及在截至6月的三個月中，中國經濟增長率下滑至 0.8%，中國似乎願意擱置政治分歧，以便就經濟問題進行接觸。

喬-拜登的官員們堅稱，他們對與中國經濟"脫鉤"毫無興趣。然而，美國政府也限制了向中國出口先進的計算機芯片，並維持了前總統唐納德-特朗普實施的擴大關稅政策。

與此同時，中國對外國公司進行打壓，導致全球公司對中國喪失信心，將投資計畫轉移到其他國家。

中國領導人習近平等人呼籲經濟更加自力更生，這讓投資者對他們在這個由國家主導的經濟體中的未來感到不安。

在雷蒙多之前，已有美國國務卿布林肯在六月，氣候特使克里（John Kerry）和財長耶倫（Janet Yellen）在7月出訪了中國。

法新社說，儘管世界上兩個主要大國之間的貿易關係緊張，但耶倫女士仍主張中美之間進行"良性競爭"。