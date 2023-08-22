習近平與莫迪會談否？印度外交部尚未表態

中印關係

金磚國家峰會今天（8月22日）將在南非約翰內斯堡拉開帷幕，印度總理莫迪今天上午搭機前往當地，出席金磚國家峰會，他是否與昨天抵達南非的中國國家主席習近平藉此場合舉行雙邊會談，印度外交部目前尚未鬆口。

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法新社報道指出，習近平已於南非當地時間周一21日晚抵達約翰內斯堡，目前中國面臨國內經濟放緩和國際外交遇阻的困頓局勢，今年到目前為止，習近平僅第二次出國，與新冠疫情前穿梭國際舞台的形象形成了鮮明對比。

出發前，印度總理莫迪在社交媒體 X（原推特）發文稱：“我將前往南非參加約翰內斯堡的金磚峰會。我還將參加金磚國家‘非洲外展項目’和‘金磚+’活動。峰會將為討論全球南方問題和其他發展領域的問題提供平台。”

金磚峰會旨在討論開發中國家的發展事宜，但在中印關係自2020年6月起因邊界衝突而陷入緊繃情況下，莫迪與習近平是否舉行雙邊會談，令國際社會更加關注。

據中央社報道稱，針對媒體有關詢問，印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）昨天在新德里舉行的記者會上響應，莫迪與其他國家領袖的雙邊會談仍在持續洽排中，一旦確認將向外界宣布。

雖然自邊界衝突發生以來，莫迪與習近平也曾在其他國際場合碰過面，比如去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織（SCO）峰會，以及去年11月在印度尼西亞舉行的G20峰會，但未曾舉行雙邊會談。

觀察人士認為，印中兩國可能都有意願與對方舉行領導人層級的雙邊會議，但目前卡在由哪一方提出正式邀請，因為雙方都不想在國人面前向對方示弱。

中央社報道提到，當前印度戰略圈人士把莫迪與習近平在金磚峰會上的互動氣氛，視為印中關係未來發展指標。

此外對於金磚國家擴張議題，卡瓦特拉在昨天記者會上重申，印度對此持“正面”與“開放”的態度；至於去美元化或共同貨幣議題，卡瓦特拉則說，目前會員國仍聚焦於如何增加以本國貨幣結算的貿易。

結束南非行程之後，莫迪將前往希臘訪問。按照印度外交部的說法，這是過去40年來首度有印度總理訪問希臘。