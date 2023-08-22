華日：中俄貿易蓬勃發展助推俄羅斯的戰爭努力

中國/俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯在烏克蘭開始挖築塹壕之際，急增中國挖掘機等土方設備進口，中國公司被指“幫助俄羅斯修建防禦工事”。最新數據顯示，今年前七個月，中國向俄羅斯的出口飆升了73%。

廣告 繼續瀏覽後續

華爾街日報8月21日刊文指出，中國已成為受制裁影響的俄羅斯經濟所需許多商品和零部件的主要來源，同時也為莫斯科提供了石油和天然氣的買家。兩國努力團結起來反對其領導人所說的西方遏制他們的努力的核心，就是不斷發展的經濟關係。

該報說，上周公布的貿易數據顯示，今年前七個月，中國與俄羅斯的貿易總額比去年同期增長了36%，達到1340億美元，莫斯科在中國最大貿易夥伴中僅次於澳大利亞和中國台灣。周日公布的細分數據顯示，能源、汽車和電子設備貿易的增長推動了兩國經濟關係的深化。

今年前七個月，中國對俄羅斯的出口飆升了 73%，而中國的整體出口卻下降了 5%，這凸顯了在全球加息和地緣政治緊張局勢下，俄羅斯已成為中國商品為數不多的仍在增長的市場之一。

據專門研究中國和俄羅斯經濟的芬蘭銀行新興經濟體研究所（BFIEE）估計，中國目前佔俄羅斯進口的45%-50%，而在俄羅斯入侵烏克蘭之前僅佔四分之一。

這種關係也讓中國受益，尤其是在中國經濟面臨西方對其許多商品需求下降等一系列挑戰的情況下。今年，俄羅斯幫助中國成為世界上最大的汽車出口國。不過，俄羅斯在中國的全球貿易總額中仍然只佔很小的一部分，儘管還在不斷增長。

該報繼續說，與俄羅斯的貿易激增是因為制裁截斷了俄羅斯獲得大量西方製造商品的機會。中國公司開始向俄羅斯推出了自己的產品，包括汽車、電子產品、食品、煙草、金屬、智能手機和其他消費品。

華爾街日報指出，中俄兩國之間日益增長的貿易似乎與俄羅斯入侵烏克蘭直接相關。

美國國務卿安東尼-布林肯（Antony Blinken）在 6 月訪問北京期間表示，他在中國的對等官員告訴他，中國不會向俄羅斯提供武器，並確認美國沒有看到中國向俄羅斯提供武器的證據。但布林肯對中國提供其他有助於俄羅斯入侵的物資表示了擔憂，包括軍民兩用技術。

據《華日》報道，中國公司向俄羅斯提供了計算機芯片、戰鬥機零部件以及導航和干擾技術。美國國家情報總監辦公室上個月發表的一份報告稱，中國正在幫助俄羅斯逃避制裁，獲取軍事應用技術，同時成為 "俄羅斯入侵烏克蘭以來更加重要的經濟夥伴"。

中國挖掘機

該報道說，一年前，隨着弗拉基米爾-普京總統越來越清楚地意識到自己無法像某些人預測的那樣迅速取得勝利，俄羅斯對中國土方設備的進口開始急劇增加。2023 年頭七個月，中國向俄羅斯出售的前端鏟式裝載機和挖掘機數量分別是去年同期的近兩倍和三倍多。

大西洋理事會高級研究員約瑟夫-韋伯斯特（Joseph Webster）分析了此類出口的激增說："這些機器通常用於建築業，而數量的急劇增加表明，俄羅斯利用其中的一些機器建造防禦工事，以抵禦烏克蘭的反擊。

韋伯斯特還出版了《中俄報告》通訊，他指出，官方數據顯示，去年 8 月和 9 月，中國向俄羅斯出口的挖掘機顯著增加。這絕非巧合。"那是俄羅斯軍隊真正開始挖築塹壕、開始撤退的時候。韋伯斯特說，中國公司幫助俄羅斯在烏克蘭修建了防禦工事。

據俄羅斯薩哈林州州長瓦列里-利馬連科（Valery Limarenko）在其官方電報群Telegram 賬戶上發布的一段視頻顯示，在今年6月俄羅斯國慶日當天，他向烏克蘭東部頓巴斯地區的部隊交付了中國製造的新型挖掘機。該賬戶稱，這些挖掘機由中國建築設備製造商龍工（Lonking）製造，用於"作戰土方工程"。龍工（Lonking）沒有回復華日的置評請求。

中國從俄羅斯的進口也在增長，儘管增長幅度低於中國對其鄰國和地緣政治夥伴的出口。與2022年同期相比，今年前七個月中國從俄羅斯的進口增長了17%，達到711億美元。這約佔中國今年進口總額的 4.8%，與俄羅斯入侵烏克蘭前夕的 3% 相比僅略有增長。

中國從俄羅斯的進口也有所增加，但增幅低於中國對俄出口。與 2022 年同期相比，今年前七個月中國從俄羅斯的進口增長了 17%，達到 711 億美元，約佔中國今年進口總額的 4.8%，比俄羅斯入侵烏克蘭前夕的 3% 略有增加。

華爾街日報說，中國加大了對俄羅斯大宗商品的進口，為遭受重創的俄羅斯經濟提供了源源不斷的外彙收入。2023 年前七個月，中國進口的俄羅斯無煙煤同比增長了55%，達到 20 億美元。中國海關數據顯示，由於原油價格下滑，以美元計價的原油進口額下降至 320 億美元左右，但以數量計價的原油進口額則同比增長。

對中國來說，俄羅斯為其出口提供了一個現成的市場，因為其他地方對中國商品的需求正在下降。俄羅斯對中國製造汽車的需求幫助中國超越日本，成為世界第一大汽車出口國。

倫敦萬神殿宏觀經濟學（Pantheon Macroeconomics）公司首席中國經濟學家鄧肯·瑞格利（Duncan Wrigley）說："我敢肯定，如果沒有對俄羅斯汽車出口的大幅增長，中國就不會成為世界最大的汽車出口國。

自去年年初歐洲汽車（對俄）出口全面停止以來，中國對俄羅斯的汽車出口激增。據數據提供商CEIC編製的海關數據，今年前六個月，中國向俄羅斯出口了超過34.1萬輛汽車，幾乎是2022年上半年出口量的六倍。同期，中國出口到俄羅斯的汽車佔中國汽車出口總量的11.4%，比2022年上半年的3.7%大幅增加。

隨着西方汽車製造商從俄羅斯市場撤退，中國製造的轎車和越野車成了暢銷品。今年，俄羅斯成為中國汽車的最大進口國。據總部位於莫斯科的汽車行業分析機構Autostat稱，截至6月，俄羅斯排名前10位的汽車品牌中有6個是中國品牌，而在三年前一個中國品牌都沒有。