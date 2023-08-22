【視頻】日本周四啟動福島處理核廢水排海 中國嚴辭譴責“極端自私、極不負責”

日本從本周四（8月24日）開始，計畫逐步將福島第一核電站超過 130 萬噸的處理水排入太平洋。東京稱，排海不會對環境和人類健康造成危害。但香港表示計畫“立即”減少從日本的食品進口；中國外交部發言人汪文斌周二（8月22日）嚴辭抨擊東京此舉“向世界轉嫁核污染風險”，“極端自私、極不負責任”，表示“強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核污染水排海計畫”。

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日本首相岸田文雄周二宣布了這一決定，表示，“如果天氣條件允許”，福島第一核電站處理後的水將於周四開始排入太平洋。該計畫七月初得到了國際原子能機構 (IAEA)的 驗證，東京表示排放不會對環境和人類健康安全造成危險。

但這一預計將持續數十年的排放行動引起了周邊國家的嚴重擔憂和嚴厲批評，尤其是中國，香港政府已宣布打算“立即”減少從日本進口食品。

將被排入太平洋的這些水包括雨水、地下滲透水和冷卻反應堆堆芯所需的注入水共130萬噸，日本表示這些水排放前經過處理，除去了除氚之外的放射性物質，但現有技術無法去除氚。專家表示，只有高濃度的氚劑量才對健康有害。

福島核電站的運營商東電公司計畫排放持續進行到 2050 年代初。最大排放量為每天 50萬 升，由於進行稀釋以降低氚化水的放射性水平，排放水遠遠達到國家標準。

儘管日本官方堅稱排放不會對海洋環境和人類健康構成威脅。同時項目也獲得了國際原子能機構 (IAEA) 同意並於 7 月批准。但日本漁業擔心其產品在日本消費者和海外消費者中的形象因此受害。日本漁業代表坂本雅信周一在與岸田文雄會面後表示，“我們的立場沒有改變，我們仍然反對排放水。” “我告訴他，科學安全並不一定等於社會安全感。一旦開始排放，人們就會擔心產品聲譽受損”。

周日參觀福島工廠的岸田文雄說，計畫設立 300 億日元（1.9 億歐元）的基金用以幫助漁民應對產品形象受到的負面影響。

中國尤其嚴厲批評日本的排放入海計畫。中國外交部發言人汪文斌周二在例行記者會就此表示，“日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣布將於8月24日啟動福島核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上。此舉極端自私、極不負責任。” 他表示“海洋是全人類的共同財產，不能任由日方傾倒核污染水。中方強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核污染水排海計畫，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。中方將採取一切必要措施，維護海洋環境，維護食品安全和公眾健康。”

北京上個月禁止從包括福島縣在內的日本十個部門進口食品，並正在對來自該國其他地區的食品進行輻射測試。

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02:12 2023 年 1 月 20 日資料照片 福島第一核電站的核處理廢水儲罐 AFP - PHILIP FONG