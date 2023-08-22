【視頻】金磚國家峰會：制衡七國集團的力量？

金磚國家峰會

金磚國家峰會周二在南非開幕，會議議程包括擴大新興國家集團、吸收新成員，以及擴大其在全球範圍內的政治和經濟影響力。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台採訪了巴黎第九大學地緣政治學教授伊夫·杜特里奧 (Yves Doutriaux)，他對此進行了解釋。

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金磚國家峰會：制衡七國集團的力量？ 07:59 約翰內斯堡的桑頓中心正在舉行第 15 屆金磚國家首腦會議，會議於 8 月 22 日星期二開幕。 AFP - GIANLUIGI GUERCIA

法國電視24台：我們和嘉賓伊夫·杜特里奧一起進一步了解一下。 您好，感謝你接受法國電視24台的採訪。你曾是法國外交部的前副發言人，目前在巴黎第九大學任教。 十年來，金磚國家每年都舉行峰會。 隨着時間的推移，他們是否已經成為制衡七國集團的力量？

伊夫·杜特里奧：是有點這樣的想法。 矛盾之處在於，金磚國家的概念，即巴西、俄羅斯、印度、中國加上後來的南非合並為金磚五國，這一概念來自高盛集團及其首席經濟學家在2000年代初給投資者的建議。 如果想賺錢，就投資給這些新興經濟體。 但這只是十年後的事了。 所以在2009年，金磚國家領導人第一次召開峰會，隨後又在2011年召開峰會。 因此，這些國家的領導人顯然都有一個想法，那就是建立一種制衡七國集團的組織，特別是要挑戰二戰後在布雷頓森林建立的體系，這一體系的建立是美國和西方發達國家所希望的，在冷戰結束後迎來了長足發展。 新興國家想在經濟和金融層面上建立一種制衡力量。 這就是創建一家銀行的初衷。 事實上，2015、2016年，新開發銀行成立，注資1000億美元，金磚國家確實是其中一部分。 領導人希望情調各國平等。 每個國家在金磚五國和這個銀行中都有同樣的發言權。要知道在國際貨幣基金組織或世界銀行中，各國的分量取決於自己國家在資本種的參與度。 今天，在國際貨幣基金組織中美國的份額很少但仍擁有一票否決的權。 而這就是金磚國家的爭議所在。 但這也已成為一種政治抗議。 無疑這是最近發生的。 這就是為什麼我們說要試圖讓世界去西方化。 當然，在實際操作中，有中國，也有俄羅斯。 即使普京總統因受到國際刑事法院的起訴而缺席本次峰會。 此外，這為國際刑事法院樹立了榜樣，也展示出金磚國家在某種程度上的異質性，因為南非是個民主國家、是個法制國家，是國際刑事法院規約的簽署國，這也讓普京明白他最好不要來，否則他可能會因國際刑事法院的逮捕令而被捕。 正如所看到的，中國、俄羅斯、印度都不是《國際刑事法院規約》的簽署國。

法國電視24台：儘管如此，烏克蘭戰爭是金磚國家不結盟的一個很好的例子嗎？ 除了巴西，沒有一個金磚國家譴責俄羅斯的入侵。在這個俱樂部中有一種“親俄派”。

伊夫·杜特里奧：我認為，如果可以這麼說的話，最重要的是希望不要繼續捲入西方國家主導的戰爭中。 他們認為烏克蘭事件是西方國家之間的問題。 他們認為自己與此事無關。不過，巴西對此表示了譴責。 但南非和其他非洲或中東國家一樣，既不想加入制裁，也不想譴責俄羅斯的入侵，事實上，南非在聯合國也投了棄權票。 但儘管如此，我並不認為他們都一致尋求與西方國家保持距離。 以印度為例，它是美國的戰略夥伴。 這事為什麼呢？ 因為印度與中國存在戰略競爭關係。 因此，印度與日本和澳大利亞組成了名為名為四國的集團，且剛剛得到加強。 所以你看，這種反西方金磚國家的概念有點不穩定，因為金磚國家的一些成員並不一定認同中俄的這種觀點。

法國電視24台：金磚集團可能不穩定，但吸引了越來越多的國家。 大約有十來個國家正式申請加入，其中包括阿爾及利亞，聽到的有很多，還有沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、印度尼西亞、伊朗、委內瑞拉、尼日利亞。 你如何解釋這種踴躍呢？

伊夫·杜特里奧：就我個人而言，我相信你提到的許多國家，且不只是這些國家，都在抱怨美國，特別是美元的分量過重。 回到我之前提到的國際貨幣基金組織的貨幣問題上，人們希望世界稍微去美元化一點。而中國顯然希望推廣人民幣。 但他們仍需要就哪種貨幣達成一致。 但我還是要向你們指出，去美元化在某種程度上也是建立歐元的想法。 當雅克·德洛爾（Jacques Delors）和歐盟創建歐元時，也是為了有另一種世界儲備貨幣，而歐元正在崛起。 此外，所有這些金磚國家都利用歐元制衡美元。 我們法國有時就是美元世界化的受害者。 法國巴黎國家銀行就是這樣受到了美國域外製裁的嚴厲制裁，它 因為在一個受到美國經濟制裁的國家使用了美元，沒有使用歐元而向美國司法部支付100億美元的罰款。 你看，在某種程度上，歐洲也從多極化中受益。 此外，你甚至可能已經注意到，馬克龍總統曾一度有意接受金磚國家成員的提議成為觀察員，甚至受邀去約翰內斯堡擔任觀察員。 為什麼不呢？ 有可能成為這家新開發銀行的一部分。 即使中國和俄羅斯將金磚集團變作反西方的工具，還可以採取更加平衡的觀點，指出為什麼不讓南方國家一起加入呢？ 這些國家大多和西方國家同屬一個集團——二十國集團（G20），而中國目前是二十國集團的主席國。

法國電視24台：最後一個問題，關於綠色貨幣——主導世界貿易的美元是如何產生的？剛才談到了歐元，金磚國家之間的單一貨幣，這是一個挑戰、還是有可能？

伊夫·杜特里奧：對我來說這似乎很複雜，但為什麼不呢？ 甚至有人說要建立金磚國家的加密貨幣。 現在我們真的要談及的是一些高度技術性的問題了，我不確定各國元首和政府首腦能否真正討論這個問題。 事實上，金磚五國需要進一步完善構建自身結構，或許可以通過這個新開發銀行，召集技術人員，即各國財長來討論這種可能性。 但這還在討論中。 但我不認為它可以立即具體地實施。 但可以肯定的是，我們可以朝着美元在國際貿易中的作用下降、減少的方面前進。 此外，中國和俄羅斯現在決定主要用人民幣而不是美元、甚至不是歐元來進行貿易結算。 因此，美元在全球儲備中的比例將會降低。 坦白說，從法國的角度來看，這並不一定是個壞消息。

法國電視24台：非常感謝杜特里奧先生在法國電視 24台為我們釋疑解惑。