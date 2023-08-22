金磚國家峰會：如何擺脫美元特權？

金磚國家/貨幣

由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的五個新興經濟體國家組成的金磚國家第十五屆峰會 8 月 22 日在南非約翰內斯堡開幕。在會議談論的焦點議題中，除了俄烏戰爭以及金磚集團是否擴大之外，最引發外界關注的就是金磚國家共同貨幣問題。

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設立一種歐元的共同貨幣，這是金磚國家設想已久的計畫，未能親自出席峰會的俄羅斯總統普京是此一計畫的積極推動者，尤其是在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到西方制裁之後。

設立共同貨幣的主要目的就是要擺脫美元，剝奪美國地緣政治影響力的主要槓桿之一。然而，雖然美元在國際貿易中的地位不斷下降，但它佔全球外彙儲備的比例卻不低於 58%，因此短期內沒有美元是很難做到的。

而建立一種類似歐元的金磚國家的單一貨幣，這需要協調五國不同的貨幣體系。並且設立一個共同的中央銀行和統一市場規則等等。經濟學家們一致認為，這在現階段是不切實際的。雖然金磚國家的GDP總產值從今年四月起就超過了G7工業國的GDP產值的總和。

目前行之有效的是 繞過美元直接採用中國的人民幣或者印度的盧比做貿易，俄羅斯，沙特阿拉伯等國已經接受直接用人民幣交易。

中國的人民幣是否已經有可能取代美元？對此，國際貨幣基金組織研究所前所長萊斯利·利普希茨近撰文指出，長期以來，中國、俄羅斯和一些新興市場國家一直對美元的“過度特權”感到不滿，這些國家反對美元在國際貿易和官方儲備中扮演的世界貨幣的角色，以及美國國債作為全球安全資產的地位。美元的“過度特權”以及世界其他地區對美元的需求，為美國為其巨額經常賬戶赤字和預算赤字融資提供了便利。作為一項外交政策工具，美國把美元“武器化”加劇了這些國家和其他一些國家的不滿情緒。 有人可能會認為，中國在全球貿易中扮演的角色會讓人民幣對美元構成威脅，但除非其他國家能夠獲得人民幣用於持有以及在貿易中使用，否則人民幣無法扮演美元的角色。