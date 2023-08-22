金磚峰會在南非開幕 尋求擴大影響力

15屆金磚峰會

金磚國家峰會於8月22日周二在南非開幕，議程包括該集團的擴大，吸收新成員，及擴大其在全球的政治和經濟影響力。習近平在南非媒體發文表示要推動金磚合作機制“在全球治理中發揮更大作用”。

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第十五屆金磚國家峰會今天周二格林尼治時間12:00在約翰內斯堡開幕，會議將在周四結束。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）迎來金磚集團的其他4個成員：巴西、俄羅斯、印度和中國的領導人。

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和中國國家主席習近平已於周一抵達南非經濟首都。印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫定於今天上午抵達。

因在烏克蘭犯下戰爭罪而被國際刑事法院（ICC）通緝逮捕的俄羅斯總統普京將通過視頻參加會議。

法新社說，第15屆金磚峰會召開之際，國際舞台上的分歧因俄羅斯入侵烏克蘭而加劇。

自俄羅斯侵烏克蘭戰爭以來，南非、中國和印度一直沒有譴責莫斯科，巴西也拒絕與西方國家一道向烏克蘭提供武器，或對俄羅斯實施制裁。

南非總統拉馬福薩周日強力重申了他的"不結盟"政策，稱南非"不會允許自己捲入世界大國之間的競爭"。

中國國家主席習近平周一在南非媒體發表的署名文章中說，該集團的領導人將敦促國際社會 "推動金磚合作機制在全球治理中發揮更大作用"。

金磚集團佔全球人口42% 產能佔世界四分之一，其成員國的共同點是要求建立更具包容性的全球政治和經濟平衡，尤其是相對於美國和歐盟而言。該集團正在尋求擴大其影響力，並在考慮擴展。

約有 40 個國家已申請加入或表示有興趣加入該集團。伊朗、阿根廷、孟加拉國和沙特阿拉伯都是申請國。