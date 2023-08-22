8名烏飛行員開始在丹麥接受F-16培訓 五角大樓：可在美國本土開展訓練工作

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丹麥軍方近日宣布，作為向烏克蘭捐贈戰機承諾的一部分，丹麥已開始培訓8名烏克蘭飛行員操作F-16戰鬥機。此外，美國國防部發言人帕特·萊德(Pat Ryder)8月22日向媒體表示，如果需要，美方準備支持在美國本土對烏克蘭飛行員進行F-16戰機的培訓工作。

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丹麥和荷蘭20日承諾向烏克蘭捐贈F-16戰鬥機，滿足了烏方長期以來的願望。烏方稱這將有助於加強空防，幫助烏軍反擊俄羅斯的入侵。丹麥國防軍司令部在一份聲明中說，烏克蘭飛行員、技術和支持人員現已抵達丹麥南部的斯克里德斯特魯普軍事空軍基地，未來幾個月他們將在那裡接受飛行、維修和維護F-16戰鬥機的基本技能和先決條件培訓。

今年7月，11個國家同意組成一個“國際聯盟”，以確保目前由丹麥國防軍人員領導的培訓工作。除丹麥外，還有荷蘭、比利時、加拿大、盧森堡、挪威、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞典和英國承諾參與。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日表示，希臘也將參加對烏方飛行員的F-16培訓工作。

丹麥將向烏克蘭提供19架F-16，並將在新年前後交付首批6架戰機。荷蘭擁有42架F-16戰鬥機，但尚未正式確認將向烏克蘭提供多少架戰機。據悉，丹麥目前擁有43架F-16戰鬥機，出於安全考慮，該國軍方不透露其中有多少架正在使用。

華盛頓方面，五角大樓發言人帕特·萊德周二告訴記者稱，“如果歐洲的訓練能力達到（上限），我們準備支持美國本土的培訓工作。我現在沒有任何具體的信息可以提供，但可以肯定的是，如果決定這樣做，我們將繼續前進，我們一定會向你們提供這方面的最新信息。”