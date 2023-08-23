一架私人飛機在俄墜毀無人生還，普里戈任在乘客名單中

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據俄新社周三援引俄聯邦緊急情況部報告，一架載有10人的巴航萊格賽私人飛機在俄羅斯特維爾州墜毀。該部門強調，“機上共有10人，其中包括3名機組成員。根據初步信息，機上人員全部遇難”。據了解，這架飛機當時是從莫斯科飛往聖彼得堡。目前救援人員正在搜尋墜毀現場。俄聯邦航空運輸局則報告稱，乘客名單中包括瓦格納集團負責人葉夫根尼·普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)的姓名。該部門還強調，他們已對墜機事件展開調查。

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特維爾州州長魯登亞（Igor Rudenya）在飛機失事後控制了局勢。據該州政府稱，執法人員和緊急情況部正在現場。他們正在確定事件的詳細情況，以及具體的死亡人數。隨後，一名緊急服務代表告訴俄新社，在墜機現場發現了8具屍體。搜救工作仍在繼續。

據俄聯邦航空運輸局報告，在特維爾州墜毀的私人飛機屬於MNT-Aero公司，該公司專門從事商業運輸。俄聯邦航空運輸局專門成立的委員會正在對此進行調查。飛機失事後，調查委員會就違反交通安全規則和航空運輸運營立案，調查組前往事發現場。

在莫斯科西北部特維爾州據稱是墜機地點拍攝的飛機發動機殘骸視頻與普里戈任註冊的飛機相吻合。在視頻中，可以看到仍在燃燒的發動機殘骸上的註冊號後四位數字——2795。普里戈任的飛機註冊號為：RA-02795。

對墜機碎片進行的補充分析與過去的飛機照片進行的對比也顯示，發動機的明顯特徵，包括其顏色，與飛機相符。俄新社發布的視頻顯示，一架與巴航萊格賽600私人飛機大小和形狀相符的飛機幾乎是垂直從空中墜落。根據飛行數據，這架飛機在達到約26000英尺的高度後停止了信息傳輸。

在這一階段，搜救人員和專家們還必須找到機載客觀控制設備，以便隨後對“黑匣子”記錄進行解碼和分析。俄聯邦偵查委員會稱，在墜機事件發生後，該部門已啟動“刑事案件”調查。

俄聯邦偵查委員會稱，此案依據的是《俄羅斯聯邦刑法典》第263條，涉及違反交通安全和航空運輸操作規則。該委員會補充說，一個調查小組正在趕往現場，“將指定所有必要的法醫檢查，開展一系列調查行動，以確定墜機原因”。

網絡上流傳的疑似墜機視頻中看到的飛機與巴航萊格賽600私人飛機很相似，與普里戈任註冊的飛機相吻合。它的塗裝是深色的，兩個近似方形的橢圓發動機位於機尾附近靠後的位置。從視頻中可以看到，飛機是整體墜落的，沒有跡象表明機身發生了災難性的爆炸。然而，隨着飛機的扭曲下落，似乎只有一個機翼還連着機身。很明顯，飛機在墜落過程中失去了控制。