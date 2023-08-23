中國男騎水上摩托跨海潛入韓國被捕 據報曾因罵習近平獲刑

中國/韓國/人權

一名中國人最近騎着一艘水上摩托挺“跨海”潛入韓國被捕。據自由亞洲報道，此人因穿印有諷刺中國國家主席習近平的T恤被判刑1年半，期間遭受酷刑，出獄後被禁出境。

韓國海岸警衛隊提供一張未註明日期的照片顯示，在海岸警衛隊證實逮捕了一名"企圖偷渡進入”仁川的中國男子後，兩名海岸警衛隊人員在仁川查看一輛水上摩托艇。

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據韓聯社引述韓國仁川海警署8月20日的消息說，韓國警方當天逮捕了這名進入韓國的中國人A某。

韓聯社說，該中國人涉嫌於8月16日下午騎水上摩托從仁川近海偷渡韓國，共在海上行駛大約300公里，來到仁川近海。他沒有同乘人員或幫手。

該消息透露，這名中國人攜帶救生衣、望遠鏡、指南針、頭盔等物品，從山東省騎着1800cc排量的水上摩托出發。除了將水上摩托加滿油，還用繩子將五個25升的汽油桶綁定在摩托艇上，途中不斷加註燃料，

據自由亞洲8月22日介紹：這名中國人名叫權平，現年35歲，吉林延邊朝鮮族，2012年畢業於美國愛荷華州立大學。歸國後，他批評中國當局的審查制度，並支持中國大陸的人權活動；709大抓事件爆發後，他公開聲援中國人權律師。

在2016年9月30日，他因身穿印有“習包子大撒幣，和習特勒”的T恤上街抗議而被捕，被判刑1年半，期間遭受酷刑，出獄後被禁出境。

權平2012年畢業於美國愛荷華州立大學，後回到中國。權平批評中國當局的審查制度，並支持中國大陸的人權活動；709大抓事件爆發後，他公開聲援中國人權律師。