俄政府證實普里戈任和烏特金均是墜機乘客 親瓦格納電報頻道證實普里戈任已死

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據俄新社報導，俄聯邦航空運輸局現已公布周三稍早在俄羅斯特維爾州墜毀的私人飛機的完整乘員名單，包括7名乘客及3名機組人員。在乘客名單中，瓦格納首領普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)和該組織知名指揮官烏特金（Dmitry Utkin）的姓名赫然在列。此外，瓦格納集團相關“電報”頻道“灰色地帶”（Grey Zone）發布消息稱，“瓦格納集團的領導人、俄羅斯英雄、祖國真正的愛國者葉夫根尼·維克托羅維奇·普里戈任因叛國者的行動而被殺害”。

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俄聯邦航空運輸局公布的3名機組人員中包括機長、副駕駛和乘務員。7名乘客名單中普里戈任和烏特金的姓名赫然在列。“灰色地帶”頻道在發布稱普里戈任已死的帖文中寫道，“但即使在地獄，他也是最棒的！俄羅斯的榮耀”。

俄聯邦航空運輸局強調，這次飛行是在按規定方式頒發的空域使用許可證的基礎上進行的。稍早前，一名緊急服務代表告訴俄新社，在墜機現場發現了8具屍體。搜救工作仍在繼續。路透社無法證實墜機發生時普里戈任在飛機上，或他已死亡的消息。

俄聯邦航空運輸局報告說，據運營失事的巴航萊格賽私人飛機的航空公司稱，除普里戈任外，機上還有以下乘客：

謝爾蓋·普羅普魯什金（Sergey Propustin）

葉夫根尼·馬卡良（Evgeniy Makaryan）

亞歷山大·托特明（Aleksandr Totmin）

瓦列里·切卡洛夫（Valery Chekalov）：普里戈任的高級助手，被美國財政部指認“為普里戈任或代表普里戈任行事，並為向俄羅斯聯邦運送彈藥提供便利”。

德米特里·烏特金（Dmitriy Utkin）：自瓦格納成立之初就是普里戈任的親信副手。

尼古拉·馬圖謝夫（Nikolay Matuseev）

根據航班追蹤網站Flightradar24的數據顯示，這架巴航萊格賽600私人飛機(編號 RA-02795）正是普里戈任經常用來在俄羅斯各地和非洲旅行的飛機。最近，這架飛機曾飛往白俄羅斯。這架飛機最後一次播報位置時，正在特維爾州附近28000英尺的高空飛行，地面速度為513節。

該航線似乎是飛機飛往聖彼得堡的正常航線，這架私人飛機最後一次飛行是在7月6日。FlightRadar24網站稱，其數據顯示飛機在28000英尺高度平飛，並有一些輕微的高度變化。最後一分鐘的可用數據顯示，飛機在不穩定地爬升和下降，一度爬升到30000英尺以上。

然後，在當地時間下午6點19分，數據顯示飛機的下降速度達到了驚人的每分鐘8000英尺，隨後高度數據傳輸停止。FlightRadar24網站的一篇博文寫道，“儘管飛機沒有傳輸位置信息，但高度、速度、垂直速率和自動駕駛儀設置等其他數據還是被廣播了出來”。“正是這些數據讓我們對飛行的最後時刻有了一些了解”。

美國有線電視新聞網（CNN）對兩段視頻的分析顯示，墜機地點位於俄羅斯西部特維爾州庫津基諾村（Kuzhenkino）附近。CNN此前報導稱，有人看到飛機在該村莊附近從空中墜落。

據英國《金融時報》報導，與俄羅斯安全部門有聯繫的社交媒體發布的墜機及其後果的視頻顯示，飛機從空中迅速下降，伴隨着類似防空防禦發射的煙霧，然後以火球墜落到地面。