印度"月神3號"成功降落月球南極

印度/登月

印度在今天8月23日周三，成功讓一艘宇宙飛船降落在月球南極，從此躋身太空大國專屬俱樂部，這是總理莫迪的"歷史性的一天"，在這之前幾天，俄羅斯的一次登月任務失敗了。

從印度空間研究組織網站直播畫面截圖顯示"月神-3 號"（Chandrayaan-3）飛船在月球南極成功着陸前幾秒鐘。

廣告 繼續瀏覽後續

印度"月神3號"（Chandrayaan-3）於格林尼治標準時間12:34在月球南極附近首次登月。這是印度的快速發展太空登月計畫的首次成功。4年前，印度的登月器在抵達月球前不久與地麵糰隊失去了聯繫。

法新社說，在印度之前，只有美國、前蘇聯和中國成功實現了可控登月。

而自稱是蘇聯繼承者的俄羅斯進行一次新的登月嘗試剛剛失敗，其"月球-25"號探測器在同一地區墜毀。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交網絡推特上寫道：“這是印度航天領域歷史性的一天”。

在約翰內斯堡舉行的新興國家金磚峰會期間，印度總理莫迪面帶微笑，揮舞着印度國旗。

克里姆林宮的一份新聞稿稱，俄羅斯總統普京向莫迪表示了祝賀，並稱這"證明了印度取得的令人印象深刻的進步"。

俄羅斯航天局早些時候也向其"印度同事"表示了祝賀。

美國通過國家安全顧問傑克-沙利文（Jake Sullivan）對印度"歷史性的登"表示致敬。

由印度空間研究組織設計的"月神-3"號包括一個名為"維克拉姆"（梵文"勇氣"）的着月艙和一個名為"普拉甘"（梵文"智慧"）的移動機器人，這個機器人的任務是探索月球表面。

印度登月火箭是在六周前發射的，與美國20世紀60年代和70 年代的阿波羅載人登月僅用幾天就到達月球相比，這次登月任務的速度較慢。

印度火箭的威力遠不如美國登月計畫中使用的土星五號火箭。它必須繞地球運行五六個橢圓軌道以獲得速度，然後才能進入月球軌道繞行持續一個月。

維克拉姆着月艙在上周脫離推進艙，它自8月5日進入月球軌道以來，一直在傳輸月球表面的圖像。

現在，一個太陽能漫遊車將對月球表面進行為期兩周的探索和數據傳輸。