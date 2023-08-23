彭博：華為正在中國建立秘密芯片工廠網絡以規避制裁

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中國電信巨頭華為被美國以安全原因列入制裁黑名單：不允許它購買任何美國零部件，特別是生產電話必不可少的電子芯片。但華為找到了繞過制裁的辦法。

華為被指正在中國建立芯片工廠秘密網絡以規避美國的制裁

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據路透引述彭博周二的報道，總部位於華盛頓的一家半導體協會警告稱，華為技術有限公司正在中國各地建造一批秘密的半導體製造設施，以便讓該公司規避美國的制裁。

這個半導體行業協會稱，中國科技巨頭華為去年開始涉足芯片生產，並從政府那裡獲得了約300億美元的國家資助。

出於安全考慮，美國商務部已於2019年將華為列入出口管制名單。該公司否認存在安全風險。

據彭博社報道，如果華為真像半導體行業協會所說的那樣，以其他公司的名義建設工廠，那麼它就有可能規避美國政府的限制，間接購買美國的芯片製造設備。

華為和半導體行業協會都沒有立即回應路透社的置評請求。

華為已被美國列入貿易黑名單，限制大多數供應商向該公司運送貨物和提供技術，除非獲得許可。美國官員繼續加強控制，以切斷該公司購買或設計為其大部分產品提供動力的半導體芯片的能力。

據法國財經媒體“資本”（Capital）說，去年 11 月，美國收緊了規則，禁止中國電信設備和服務進入美國本土。美國通過了一項針對被認為對國家安全構成威脅的公司的法令。不得再在市場上銷售，也不得再獲得營銷授權。這項措施涉及華為和中興，以及大華和海康威視（視頻監控設備）和海特拉（無線電設備）。然而，華為並沒有放棄，它決定不放棄西方市場。