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德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）呼籲澳大利亞加強與德國和歐盟的合作，被視為是貝爾伯克對華政策的一部分。對金磚國家欲擺脫西方的統治，貝爾伯克感到憤怒。

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德國編輯部網絡表示，德國外長貝爾伯克發表講話，呼籲澳大利亞與德國進行更密切的合作。由於德國政府飛機發生故障，她未能按計畫訪問澳大利亞。現在她通過網絡發表了原本計畫好的演講。講話內容確實不容往後推延。鑒於中國的政策日益咄咄逼人，德國必須要求夥伴相互靠近。貝爾伯克說，當前，“系統性競爭日益加劇的世界正在出現。一些專制政權，不僅利用軍事力量，還利用經濟影響力，試圖扭曲國際秩序，擴大其勢力範圍。”許多國家將更多地轉向中國。有鑒於此，德國和歐洲希望贏得那些決定更密切合作的夥伴，因為雙方都會從中受益。

德國《時代》周報表示，貝爾伯克呼籲澳大利亞加強和德國與歐盟的合作。這是貝爾伯克中國政策的一部分。

《焦點》周刊突出了貝爾伯克就中國說的一句話：“希望原則不管用”。該刊表示，貝爾伯克的外交政策有五大重點。貝爾伯克在接受採訪時，做了闡述：一是要將價值和利益融合到一起，二是要重新平衡和中國的交易。對她來說，沒有中國，世界危機是無法克服的。她不相信美國的脫鉤理念。“如果我們想控制氣候危機，沒有中國是無法解決的。”

貝爾伯克了解中國經濟的重要性，“我們不能也不想一夜之間切斷這種關係”。但“希望原則不管用。” “當中國不遵守國際規則時，我們必須保護自己。在我們脆弱的地方，我們必須減少依賴，否則就不可能進行合作。”第三是支持烏克蘭的自由戰爭。第四是限制移民來歐洲。第五是通過文化政策為國際相互理解做出貢獻。貝爾伯克現在為其外交政策提供了一個結構。

《柏林日報》報道說，金磚國家不想受到西方的統治。貝爾伯克為此感到憤怒。金磚國家正在討論烏克蘭和平問題以及美元替代方案。但德國綠黨籍外長貝爾伯克對新興國家的會議沒有多少熱情。貝爾伯克周二在柏林表示，如果金磚國際內部與普京密切合作，那是沒用的。“普京同時在真正意義上轟炸糧食協議，巴西和南非等國家受到損失。“讓貝爾伯克頭疼的可能是許多國家已申請加入金磚國家共同體。專家表示，如果沙特阿拉伯入盟，金磚國家的經濟意義會更為重大。