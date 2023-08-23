歐洲投資銀行行長憂心西方可能失去南方國家信任

南非/金磚峰會

由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非五國組成的金磚國家在南非約翰內斯堡舉行峰會之際，歐洲投資銀行行長霍耶爾（Werner Hoyer）針對不少發展中國家對金磚國家表現出的熱情表示，西方如果沒有更顯著的作為，他們有可能失去南方國家的信任。

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的確，如何吸納新成員壯大聲勢，提升在國際舞台的影響力是本屆金磚峰會的重要議題。而金磚國家影響力擴大也引起西方國家關注。

2022年2月底爆發的俄烏戰爭使得已經面對中美全面競爭的國際關係進一步分裂，南北對立更加深化。而此時，金磚五國對發展中國家的吸引力正逐步提升。

本屆峰會之際，古巴、尼日利亞、印度等近四十個亞非拉國家都要求加入或者有意加入該集團。這屆南非峰會可能也是金磚國家有首腦定期會晤以來，聲勢最大的一次會議活動：近五十個“金磚友邦”國家元首應邀出席峰會，聯合國秘書長古特雷斯也應邀與會。

23日，歐洲投資銀行行長霍耶爾就此表示，越來越多的發展中國家，尤其是非洲的發展中國家，轉向中國和其它新興經濟體尋求支持，而不是轉向傳統的西方機構，這種趨勢令人擔憂。

他補充解釋指出，發展中國家對金磚國家擴大以及對金磚國家新開發銀行表現出熱情，原因之一就是他們感覺在債務、能源，氣候暖化等議題，或新冠疫情期間，被西方國家拋棄了。他表示，聯大最後一次就俄烏戰爭議題表決結果已經明確顯示，西方國家可能失去南方國家的信任，除非西方國家做出更顯著的努力。

歐洲投資銀行由歐盟27個成員國組成，是全球最大多邊發展銀行之一，每年向發展中國家投資達100億歐元。

霍耶爾認為，下個月，由聯合國組織的可持續發展峰會將是西方機構展示他們有決心也有能力支持最貧窮國家的好機會。

在此之前，美國總統國安顧問沙利文22日也在華盛頓傳達總統拜登的主張。拜登希望在9月初在印度舉行的20國集團峰會上，推動強化國際貨幣基金組織以及世界銀行的金融支持能力。沙利文表示，這些並不是西方金融機構，而是與缺乏透明度又有多種限制的中國模式不同的另一種資助發展的模式。