瓦格納叛亂後續：“世界末日將軍”蘇羅維金上將被解職

俄軍/瓦格納

瓦格納兵變失敗兩個月後，與瓦格納老闆普里戈津關係密切的蘇羅維金上將據報被免職。普里戈津本人則在非洲現身。

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法新社8月23日周三引述多家媒體報道，曾負責進攻烏克蘭的俄羅斯將軍謝爾蓋-蘇羅維金（Sergei Surovikin）在瓦格納叛亂兩個月後被解除了航空航天部隊總司令的職務。他被認為與瓦格納關係密切。

據俄羅斯國家通訊社（Ria Novosti） 周三援引熟悉軍隊內情的消息來源稱，"陸軍上將謝爾蓋-蘇羅維金已被解職"。

據俄羅斯衛星通訊社報道，現年56歲的蘇羅維金的職務已被維克托-阿夫紮羅夫（Viktor Afzalov）將軍接替。

克里姆林宮和俄羅斯國防部都沒有立即發布任何公告，而軍隊內部的變動往往在暗中進行。

然而，《俄羅斯日報》(RBK)和莫斯科回聲電台的前主編韋內迪克托夫（Alexei Venediktov）宣布了蘇羅維金上將被解職的消息。另外，報道烏克蘭戰事的有影響力的軍事博主瑞巴爾（Rybar）也宣布了這個消息。

蘇羅維金因手段殘忍而被稱為“世界末日將軍”，是俄羅斯軍事干預烏克蘭的主要指揮官之一。此前，他曾得到瓦格納老闆普里戈津和車臣領導人卡德羅夫的公開支持和讚揚。

自瓦格納的叛亂於 6 月底結束以來，一直有關於俄羅斯軍事指揮部改組的傳聞，特別是關於謝爾蓋-蘇羅維金的傳聞。

瓦格納僱傭軍集團 24 小時的叛亂震動了俄國當局，在此期間，蘇羅維金呼籲兵變者“停止”，“儘快”返回軍營。但這位將軍被認為與瓦格納及其領導人葉夫根尼-普里戈津關係密切。

2022年10月，蘇羅維金被任命為俄軍駐烏克蘭部隊指揮官，次年11月，他不得不下令撤出赫爾松鎮和第聶伯河右岸（南岸），這對莫斯科來說是一次恥辱性的失敗。他在上任僅三個月後，就被俄羅斯參謀長格拉西莫夫取代。

謝爾蓋-蘇羅維金作為蘇聯阿富汗戰爭和2000年代第二次車臣戰爭的老兵，還參加了2015年俄羅斯在敘利亞的殘酷戰役，這為他贏得了"敘利亞屠夫"的綽號。