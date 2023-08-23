瓦格納6月兵變失敗後，沙利文曾立即與俄總統外交政策顧問通話

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據《華爾街日報》周三報導，在6月底普里戈任領導的瓦格納兵變失敗後，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）立即進行了通話。

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透露這一消息的美國和外國官員說，沙利文與曾擔任過俄駐美大使的烏沙科夫進行了交談。其目的是傳達美國與瓦格納兵變事件無關，並將其視為俄羅斯國內事務。官員們說，這樣做的目的是拉開美國與此事的距離，避免事態進一步升級。美國國家安全委員會沒有就這次通話發表新聞稿。該部門拒絕發表評論。

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，沙利文與俄方高級官員進行了有限的接觸。去年，在普京表示面對他所認為對俄羅斯主權的威脅，可能會訴諸核攻擊之後，沙利文曾多次致電俄羅斯，發出了美國和歐洲官員所稱的強烈警告。

美國中情局局長伯恩斯（Bill Burns）與俄羅斯對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin）進行過類似的接觸。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）也與俄羅斯防長進行過類似的接觸。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）進行過有限的接觸，主要是討論在俄羅斯被扣押的美國國民問題，包括《華爾街日報》記者埃文·格什科維奇（Evan Gershkovich）。