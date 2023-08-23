白宮：拜登已聽取俄墜機事件簡報，沒有人應對事發感到驚訝

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就俄羅斯周三發生的墜機事件，美國國家安全委員會發言人艾德麗安·沃森（Adrienne Watson）向媒體介紹稱，拜登（Joe Biden）總統已聽取有關該事件的簡報，但沒有提供更多細節。在6月底瓦格納未遂兵變發生後，拜登7月13日在記者會上曾暗示普里戈任或有被下毒的風險。拜登當時開玩笑說，“如果我是他，我會小心我吃的東西”。

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艾德麗安·沃森於華盛頓時間周三下午向媒體表示，“我們看到了相關報道。如果得到證實，沒有人會感到驚訝。烏克蘭的災難性戰爭導致一支私人軍隊向莫斯科進軍，而現在，似乎又導致了這一切。”

美國中情局局長伯恩斯（Bill Burns）和國務卿布林肯（Antony Blinken）此前在談到普里戈任的未來時都對拜登的觀點表示贊同。伯恩斯指出，普京的報復行為由來已久。

伯恩斯7月20日在阿斯彭安全論壇上說，“根據我的經驗，普京是報復的終極使徒。因此，如果普里戈任因此逃脫進一步的報復，我會感到驚訝。從這個意義上說，總統是對的。如果我是普里戈任，我不會解僱我的食品品嘗師。”

7月21日，布林肯在出席該論壇爐邊談話活動時就瓦格納發動的未遂兵變表示，“普里戈任直接挑戰普京的權威，公開質疑普京為侵略烏克蘭而提出的前提——這一事實正在上演”。他指出暫時還無法預測其結果。不過，布林肯提醒說，“如果我是普里戈任先生，我會繼續非常擔憂。北約奉行‘門戶開放’政策，俄羅斯則奉行‘窗戶開放’政策，他必須高度重視這一點。”

據俄新社援引俄聯邦航空運輸局報告稱，墜機飛機的乘客名單中包括瓦格納集團首領葉夫根尼·普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)的姓名。俄聯邦緊急情況部報告，“機上共有10人，其中包括3名機組成員。根據初步信息，機上人員全部遇難”。