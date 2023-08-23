習近平推金磚集團擴大，示威者喊停北京在非洲建設項目

金磚/中國/非洲

習近平推動金磚集團擴大，並試圖讓金磚集團合作機制在全球發揮更大作用之際，法新社說，金磚峰會會場外，有示威者打着“人民先於利潤”的標語，喊停北京在非洲的投資的建設項目。

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法新社說，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非（BRICS）組成的金磚集團在約翰內斯堡舉行的峰會，周三8月23日將進入熱烈討論階段，重點討論該集團的擴大問題。此刻該集團正試圖擴大其在全球的影響力。

中國在周二的開幕式上已明確重申其支持金磚集團擴大的立場。中國商務部長王文濤臨時代替習近平的發言表示，中國政府希望"推進向新成員開放的問題"。

習近平在抵達南非前夕，在南非媒體發表的署名文章中表示，要"推動金磚合作機制在全球治理中發揮更大作用"。

不過，據法新社發自約翰內斯堡的電稿說，今天上午，大約350 名反華示威者在金磚峰會的會議中心附近，揮舞着"人民先於利潤"的標語牌，要求停止北京在非洲投資的建設項目。

作為金磚集團最強大的經濟體，北京希望發展自己的影響力，而由總理莫迪（Narendra Modi）代表出席這次金磚峰會的新德里，則對其地區競爭對手北京的意圖保持警惕。

目前大約有20個國家已申請加入金磚集團，同樣多的國家已表示希望加入。古巴、尼日利亞和伊朗也是候選國。

巴西總統盧拉周二表示支持阿根廷加入金磚集團，此刻阿根廷正處於前所未有的通貨膨脹之中，並且正在努力償還欠國際貨幣基金組織的440 億美元債務。

盧拉批評國際援資者提供的"窒息性"貸款，並承諾要使金磚集團有能力以不同於國際貨幣基金的"其他標準"向各國提供貸款。

金磚國家領導人將討論的其他議題還包括，佔世界貿易18%的該集團如何擺脫美元的束縛。成員國提倡在貿易中使用本國貨幣。

普京藉機再次譴責了美國的"非法制裁和非法凍結資產"，並說，金磚成員國之間"用本幣進行貿易過渡"的問題已列入議程。這位因在烏克蘭犯下戰爭罪而被國際社會通緝的俄羅斯國家元首在峰會上發表了視頻講話。俄羅斯外長拉夫羅夫代表俄羅斯出席了峰會。

在俄羅斯入侵烏克蘭加劇國際分歧之際，金磚五國在峰會上一致重申其不結盟立場並主張建立一個多極世界。

而作為一個由相互地理位置遙遠、經濟發展不平衡的國家組成的金磚聯盟，其成員國的共同願望是展示自己在世界上的地位，尤其是相較於美國和歐盟的影響力。巴西總統盧拉表示他希望"與歐盟和美國平起平坐"。

本周二，美國表示，它並不認為金磚國際是未來的"地緣政治對手"，它打算保持與巴西、印度和南非的"穩固關係"。