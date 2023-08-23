金磚峰會：習近平與普京以領導者自居

金磚國家/中國

巴西、俄羅斯、印度、中國和南非領導人在約翰內斯堡金磚國家峰會上發表講話。請點擊視頻瀏覽與法廣同屬法國世界媒體集團的法國 24 頻道國際資深記者Armelle Charrier一一點評金磚國家政府領導人的發言。

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France 24 : 您聽到了金磚國家領導人的講話,盧拉，莫迪，普京以及南非領導人福薩的講話,我們聽到了他們的講話與回答，我可能遺漏了一個, 對是習近平，習近平是最後一個發表演講。我們一起觀看了他們的演講 感覺好像是在紐約聯合國安理會 而他們卻確實在非洲，金磚國家試圖在遵守聯合國憲章的同時提供另一個選擇。

Armelle Charrier：對，其中特別提到聯合國憲章的是普京與習近平，這十分重要，因為我們十分清楚這兩國之間的競爭，正常情況下人們會認為，主導者應該是俄羅斯總統普京 這也是普京本人的計畫所在，然而俄烏戰爭使中國在政治上後來居上，中國主席習近平的講話十分有意思，因為他也是以領導者自居 當然他會提到，而和平這一詞語並沒有出現在普京的演講中；習近平的話含義豐富 也意味着要遵守聯合國憲章，外界意識到在金磚五國中，有兩國是安理會的常任理事國，這也是為何俄羅斯與中國要強調聯合國的根本性以及重要性。其次，我們可以看到各國領導人強調的重點，習近平也有他的一套計畫 這是共產國家的套路，他習慣於提出一些列的重點，其中當然包括已經提到的安全問題，再就是金磚國家如何擴大問題，如何擴大共同合作，尤其是在數字經濟領域，各國對此問題的側重點各不相同，習近平接受數字經濟上的合作，接受共享數據但條件是必須可控，因為在一個社交網絡封鎖嚴重的國家這是十分重要的。而相比之下印度總統莫迪的觀點就不盡相同，印度的財富就來自自由開發，莫迪十分重視數字創新，所以他要創造數字增值來塑造印度的未來。我們因此可以再次強調金磚集團是一個複雜的團體，金磚國家領導人確實有意圖聯合對抗西方，他們有意圖吸取新成員加入，也確實已經有22個國家要求加入，但是金磚國家領導人相互之間十分了解以至於會互相仇恨，因為他們之間是鄰國 中國與印度與俄羅斯，例如俄羅斯遠東領土主權是十分複雜的，在特定的條件下他們可以共同合作，但值得觀察的是他們合作的底線是什麼！就目前而言似乎更加應該合作，但是總會有分裂的時候因為會有人的胃口太大。

France 24 :針對可能的分裂與分手習近平提到了和平合作，他所指的是烏克蘭戰爭嗎？他還說到缺乏穩定，我們知道中國經濟問題重重......

Armelle Charrier：他提到了所有人 他確實提到和平合作意思是說他不希望戰爭，他應該指的是普京；但是他在提到聯合國的時候也強調不應該誰語調高就追隨誰，言外之意指的顯然是美國，他說所有的文化都應該可以有同樣的話語權，一種文化不應該壓倒另一種文化，他反對文化衝突，這指的當然是美國提出的所謂的文明的衝突。有意思的是霸權文化在中國古而有之，正因為如此中國經常以此回應西方指出西方僅僅主導了幾個世紀但中國已經存在數千年，中國有悠久古老的歷史，中國有自己的作家，自己的語言文化，自己的科學家，有意思的是他們強調必須尊重所有的文化，因為在非洲舉行的金磚峰會上中國必須顯示尊重他國，必須向他們伸手而不能使他國畏懼，習近平的手中有許多錢但他的手同時也意味着操控，這會讓人害怕！有意思的是，他是唯一提到人口問題的國家領導人，他提到人口對世界可能帶來的威脅，當然這對非洲目前來說並不十分重要，因為非洲絕大多數國家的出身率都很高，金磚集團設有一個年輕人委員會，這應該為了向年輕一代交接。因為就拿中國來說，他知道自身的弱點就是推行了幾十年的獨生子女政策導致人口驟然下跌 同樣這也是俄羅斯的一大弱點，俄羅斯的1450萬人都集中居住在歐洲，而在東部西伯利亞人口卻青黃不接，這就可以從長遠的角度來審視這些問題。