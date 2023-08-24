奧朗德批評薩科齊在烏克蘭問題上犯錯：普京把戰爭當作自己的意識形態

法國/政治/烏克蘭

法國前總統薩科齊（Nicolas Sarkozy）連日來就俄羅斯入侵烏克蘭戰爭所發表的爭議性言論繼續在政界和輿論中發酵。從他手中接過總統接力棒的另一位前總統奧朗德（François Hollande）在周四公開指出了薩科齊在烏克蘭問題上所犯下的“錯誤”，並強調法國等友邦應繼續支持烏克蘭及向其提供軍援。

廣告 繼續瀏覽後續

薩科齊在近日出版的新書中提出了一系列他認為可以結束俄烏戰爭的途徑。他特別建議烏克蘭成為一個“中立”國家，既不加入歐盟，也不加入北約，並通過公投來決定克里米亞的未來等。薩科齊還稱，在克里米亞問題上“回到過去”是“虛幻的”。

奧朗德認為，薩科齊的說法存在“兩個錯誤”。他周四在參加法國社會黨的一次活動時發言說，“烏克蘭在獨立時已經獲得了安全保障”。他強調說，尤其是俄羅斯組織的全民公決並不能保證自治。奧朗德提醒道，“我們每次都能從結果中看到這一點”。

奧朗德指出，薩科齊在烏克蘭問題上犯下的第二個錯誤是認為可以與俄總統普京進行討論和談判。奧朗德評價普京說，“他把戰爭當作自己的意識形態。他認為戰爭能給他帶來合法性……他需要戰爭、侵略和進攻”。奧朗德直言，普京的體系“建立在恐怖和黑手黨體系的中心地位之上”。

奧朗德談到，周三死於空難的瓦格納首領普里戈任(Yevgeniy Prigozhin)“付出了代價”。他在講台上開玩笑說，“乘坐私人飛機被導彈擊中的情況並不常見”。奧朗德指出，所有這些論點都表明，當下與莫斯科的談判提案“站不住腳”。他補充說，“這將迫使烏克蘭無償割讓領土”。

現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三在講話中重申，“法國既不承認俄羅斯對烏克蘭領土的吞併，也不承認所組織的虛假選舉的結果。在戰爭爆發500多天後，在烏克蘭人民不懈地繼續為捍衛其領土和主權而戰之際，我謹重申法國的全力支持”。

馬克龍強調，“最重要的是，我們將繼續在所有領域向你們提供幫助，以便俄羅斯結束對你們發動的侵略戰爭，使你們能夠堅持下去、保衛自己並取得勝利。”