普里戈任墜機身亡事件 俄將針對“違反航輸安全規則”展開調查

瓦格納/普里戈金/普京

據俄羅斯航空運輸機構和俄羅斯衛星通訊社稱，曾在 6 月份發動叛亂的俄羅斯準軍事組織普里戈任及其副手和其他 8 名乘客周三（8月23號）在莫斯科西北部的一架私人飛機墜毀中被推定死亡。

在 2023 年 8 月 21 日 ，Razgruzka_Vagnera 電報頻道發布的視頻截圖中，瓦格納集團軍事集團頭目普里戈金（Yevgeny Prigozhin）在一個未知地點對着攝像機講話。

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克里姆林宮和俄羅斯國防部沒有立即做出反應。俄羅斯通訊社證實，普里戈任（Yevgeny Prigozhin）等人乘坐的飛機正在莫斯科和聖彼得堡之間飛行時，在特維爾地區墜毀。

法新社報道無法確認其真實性的視頻在多個自稱與瓦格納有關的 Telegram 頻道上播放，視頻顯示了田野中燃燒的碎片或從天而降的裝置。 俄新社援引緊急服務官員的話說，目前已在墜機現場發現了八具屍體。塔斯社則稱已找到七具屍體。

俄羅斯調查委員會在一份聲明中表示，已針對“違反航空運輸安全規則”展開調查，指出“一組調查人員被派往現場（……）以確定事故原因。”

據 俄羅斯聯邦航空署稱，這架飛機屬於專門從事公務航空的 MNT-Aero 公司。

據法新社攝影師，周四早些時候，在庫任基諾附近，警方封鎖了墜機區的入口，而人們聚集在聖彼得堡瓦格納總部外，放置了該準軍事組織的徽章、紅色鮮花和蠟燭。

普京口中的“叛徒”

俄羅斯總統普京在紀念第二次世界大戰庫爾斯克戰役 80 周年之際發表了講話，並訪問了俄羅斯西南部與烏克蘭接壤的地區。他沒有提及墜機事件，讚揚了烏克蘭境內俄羅斯士兵的 "奉獻精神 "和 "忠誠"，稱讚他們 "勇敢而堅定地戰鬥"。

報道稱，普京過去曾經稱普里戈金為 "叛徒"，但沒有提到他的名字。

在烏克蘭，普里戈任在該國東部巴赫穆特的長期血戰中表現出色，5 月在經歷重大損失奪取了巴赫穆特。 也是在這場戰役中，他與俄羅斯高級軍事官員的衝突升級，普里戈任指責他們無能，沒有為他提供足夠的彈藥。

普里戈任六月份突然發動又迅速放棄了一場兵變，與莫斯科簽的協議規定他將前往白俄羅斯，而他的戰士們可以在那裡與他會合，也可以加入俄羅斯正規軍或重返平民生活。

法新社稱，叛亂結束後，瓦格納的一些戰士前往白俄羅斯，幫助訓練該國的武裝部隊。 然而，出於一個從未解釋過的原因，瓦格納的上司似乎不顧自己的賤民身份，在俄羅斯來去自如，甚至在他叛亂幾天後還出席了克里姆林宮的一次會議。

本周一（8月21號） 晚間，普里戈任出現在社交網絡上與瓦格納關係密切的團體流傳的一段視頻中，他在視頻中聲稱來非洲是為了 "讓俄羅斯在各大洲更加強大，讓非洲更加自由"。