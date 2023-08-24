朝鮮承認火箭末級自爆，致軍事偵察衛星發射再次失敗

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據朝中社當地時間周四上午6點15分報導，國家宇宙開發局從平安北道鐵山郡西海衛星發射場第二次發射攜帶“萬里鏡-1”號偵察衛星的“千里馬-1型”運載火箭。朝中社報導稱，新型運載火箭的第一級、第二級火箭都正常飛行，但第三級火箭飛行途中自毀爆炸系統出現差錯導致發射失敗。韓國聯合參謀本部（聯參）表示，韓軍第一時間探測到朝鮮發射“航天運載器”相關情況，進行持續跟蹤和監視，並研判其發射失敗。

8月24日，在韓國首爾的一個火車站，乘客們正在觀看播放朝鮮發射軍事衛星新聞報道的電視。

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這是朝鮮自5月31日以後時隔85天再次發射軍事偵察衛星。當時發射以失敗告終。據共同社援引日本防衛政務官小野田紀美透露，朝鮮發射的“導彈”可能分離成數個，分離後的物體落在朝鮮半島以西和西南的黃海、東海及菲律賓以東，均在朝鮮預告的區域外。日前，朝鮮曾通知日本海上保安廳，計畫在8月24日至31日期間發射衛星。

朝中社報導稱，國家宇宙開發局將儘快交代自毀爆炸系統異常啟動的原因。國家宇宙開發局解釋稱，各級助推發動機的可靠性和系統結構沒有大問題，將在徹查原因並糾正補救後，於10月進行第三次偵察衛星發射。

據韓國聯參介紹，朝鮮周四凌晨3點50分許在平安北道東倉里一帶向南發射所謂的“航天運載器”。韓軍第一時間探測到相關情況，進行持續跟蹤和監視，並研判其發射失敗。

韓聯社報導指，朝鮮5月31日在平安北道鐵山郡東倉里利用新型衛星運載火箭“千里馬-1”型航天運載器發射軍事偵察衛星“萬里鏡-1”號，但該運載器在一級分離後二級箭體點火失敗而墜落至韓國全羅北道群山市於青島以西200多公里處海域。