烏戰19個月 澤連斯基在獨立日向烏克蘭 "自由人民 "致敬

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周四8月24號在烏克蘭獨立日之際向 "自由的人民 "致敬。烏克蘭已進入第 19 個戰爭月，戰事膠着。

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澤連斯基在一份新聞稿中宣布："偉大烏克蘭的偉大人民，今天慶祝一個偉大的日子：獨立日！自由人民的節日。強大人民的節日。有尊嚴的人民的節日。平等人民的節日"。

烏克蘭總統感謝了士兵、他們的家人、教職員工、醫生、護士以及所有那些在俄羅斯侵略面前幫助 "保衛烏克蘭 "的人。 他強調："所有在佔領中倖存下來的人都很重要。"

烏克蘭軍隊總司令瓦列里-紮盧尼在一份聲明中稱讚烏克蘭是 "驕傲、英勇和勇敢的人民的國家"。

烏克蘭軍事情報局局長基里洛-布達諾夫（Kyrylo Boudanov）在這個特殊的日子通過 Telegram 表達了 "一個共同的目標：贏得勝利；一個共同的夢想：建設一個獨立、和平、安全和繁榮的未來"。

烏克蘭安全機構的另一位領導人、安全局局長瓦西里-馬利烏克（Vassyl Maliouk）說，儘管俄羅斯在 2022 年 2 月入侵烏克蘭，但烏克蘭仍然 "屹立不倒"。

他在 Telegram 上堅稱，獨立 "不僅是我們生命和自由權利的化身，也是英雄主義和勇敢的象徵"。

收復領土進展緩慢

法新社分析稱，基輔自 6 月以來一直在發動艱苦的反攻，試圖解放被俄羅斯佔領的領土。儘管基輔希望將俄羅斯人趕出被佔領的東部和南部地區，但目前仍有約 20% 的烏克蘭領土仍在莫斯科的控制之下。

路透社法蘭克福消息引述據德國《世界報》報道，歐盟軍事委員會（EUMC）主席對烏克蘭收復在與俄羅斯的戰爭中失去的領土的可能性表示懷疑。羅伯特-布里格（Robert Brieger）將軍說："以現有資源能否恢復烏克蘭的全部主權值得懷疑。“關於 6 月初開始的烏克蘭反攻，羅伯特-布里格說，他對烏克蘭軍隊突破俄羅斯防線持謹慎態度。

歐盟軍事委員會是歐盟理事會內的最高軍事機構。它由成員國的參謀長組成，成員國通常由其常駐軍事代表作為代表。

俄羅斯導彈

據法新社報道，烏克蘭中東部第聶伯羅市當地市長周四宣布，俄羅斯導彈夜間襲擊造成七人受傷，多棟居民樓受損。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長謝爾蓋-利薩克（Sergei Lyssak）在 Telegram 上說："第聶伯羅市半夜發生強烈爆炸。敵人用導彈襲擊了該鎮"，

導致"7 人受傷--3 男 4 女，年齡在 32 至 55 歲之間。

據州長稱，多棟建築物受損，其中包括兩棟住宅樓、一家銀行、一個加油站和一家酒店。Lyssak 先生補充說，目前仍在對破壞情況進行評估。

烏克蘭無人機

俄羅斯周四早些時候表示，俄羅斯防空部隊在布良斯克州和卡盧加州擊落了三架烏克蘭無人機，但沒有說明襲擊是否造成了人員傷亡或損失。

據同一消息來源稱，第三個裝置 "在莫斯科西南部的卡盧加州境內被防空部隊發現並摧毀"。

俄方沒有提供任何有關可能造成的損失或人員傷亡的信息。