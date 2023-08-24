烏飛行員10月起將在美國接受F-16戰機培訓 葡萄牙確認參與訓練工作

烏克蘭/國際/軍事

美國國防部發言人帕特里克·賴德（Patrick S. Ryder）周四在新聞發布會上證實，將在今年晚些時候於美國本土為烏克蘭飛行員開展F-16戰鬥機培訓。此外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）當天在基輔與葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）舉行會談後表示，葡方已準備好參加訓練烏克蘭飛行員操作F-16戰機。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報導，帕特里克·賴德向媒體介紹稱，“繼9月份對飛行員進行英語培訓之後，F-16戰機培訓預計將於10月份在亞利桑那州圖森市的莫里斯空軍國民警衛隊基地開始，由空軍國民警衛隊第162聯隊協助進行”。他補充說，“雖然目前我們還沒有具體的數字來說明有多少烏克蘭人將參加這次培訓，但我們預計其中將包括數名飛行員和數十名維修人員。”

英語培訓對於學習操作美製F-16戰鬥機的烏克蘭飛行員來說至關重要，因為手冊和儀器都是英文的。帕特里克·賴德說，語言課程將在得克薩斯州聖安東尼奧的拉克蘭空軍基地進行，然後轉到亞利桑那州的F-16飛行訓練。

美國空軍國民警衛隊第162聯隊的任務是培訓F-16戰機的國際合作夥伴。該聯隊已為來自25個不同國家的飛行員提供了駕駛F-16戰鬥機的培訓。帕特里克·賴德指出，美方的培訓工作將對歐洲已經在進行的飛行員和維修培訓起到補充作用，五角大樓“將繼續與丹麥和荷蘭保持密切磋商”。

基輔方面，澤連斯基周四在與德索薩出席聯合新聞發布會時表示，“葡萄牙是我國坦克和航空聯盟的成員。今天，葡萄牙已確認願意參加對烏克蘭飛行員和工程師進行的F-16戰鬥機培訓。”

烏葡兩國總統還討論了擴大雙邊防務合作的機會，包括向烏克蘭提供裝甲醫療車和排雷設備。澤連斯基強調葡萄牙加入關於安全保障的七國集團聯合聲明對烏方的重要性。他談到，“我們期待與葡萄牙就相關雙邊文件開展雙邊合作。”