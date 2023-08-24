美官員：初步情報顯示普里戈仁遭到暗殺，飛機並非被導彈擊落

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據《華爾街日報》周四報導，美國官員稱，俄羅斯瓦格納集團首領普里戈仁(Yevgeniy Prigozhin)乘坐的私人飛機因暗殺陰謀而墜毀，但並非被地對空導彈擊落。美國政府官員強調，初步評估並不完整，但其表明飛機上有炸彈爆炸或其他形式的破壞導致了發生在莫斯科西北部的墜機事件。

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俄羅斯政府表示正在調查墜機原因，但尚未作出解釋。接近瓦格納的社交媒體渠道聲稱，這架飛機是被俄羅斯軍用防空導彈擊落的。拜登政府一名高級官員表示，“我們目前沒有任何信息表明，對據報道載有葉夫根尼·普里戈任的私人飛機發射了地對空導彈”。

美國國防官員說，帶有紅外傳感器的美國衛星可以探測到導彈發射產生的熱量，但飛機被擊落時並未探測到任何熱量。不過，美國官員還沒有確定導致墜機的具體原因，也不再公開斷言墜機是暗殺，儘管許多官員私下裡都這麼認為。

五角大樓發言人帕特里克·賴德（Patrick S. Ryder）在周四的新聞發布會上告訴媒體稱，“我不打算詳談我們如何收集信息的具體細節，我只想再說一遍，根據各種因素，我們的初步評估是，他很可能是被殺害的”。這是美國政府首次證實普里戈任的死亡消息。帕特里克·賴德沒有將此次墜機描述為暗殺事件，並表示美方仍在評估這一事件。

普里戈任去世後的第二天，他的支持者紛紛湧向臨時紀念碑，向這位發動了短暫未遂兵變的軍閥致敬。在普里戈任的家鄉聖彼得堡，人們來到這座曾經是該公司總部的建築外，獻上鮮花、蠟燭和印有瓦格納骷髏標誌的軍章。

關於墜機事故及其原因，俄羅斯的官方信息很少。當局稱，機上10人全部死亡，俄聯邦偵查委員會對涉嫌違反航空安全規則的行為展開刑事調查。

當地媒體報導稱，遇難者的屍體已被裝入一家殯儀服務公司的汽車中運走。俄新社援引當地居民的話說，他們在看到飛機墜落到地面之前聽到了爆炸聲。俄新社表示，飛機的一部分已墜落在距主墜機地點約3.2公里的地方。

許多與瓦格納關係密切的“電報”頻道發布了一段視頻，顯示一名身穿瓦格納制服的戰士跪在俄羅斯南部城市新西伯利亞前瓦格納辦公室外的臨時祭壇前哭泣。與瓦格納關係密切的“電報”頻道“灰色地帶”寫道，“我們現在都很情緒化，但我們必須保持團結，別做傻事”。

與此前普京競爭對手的死亡一樣，克里姆林宮可能會在誰殺死普里戈任的問題上製造混亂。俄羅斯官方媒體已經開始提出相互矛盾的建議——從指責烏克蘭到暗示普里戈任的競爭對手在他的飛機上安放了炸彈。

美國國家安全委員會前俄羅斯問題顧問、現卡內基國際和平基金會非常駐學者埃里克·格林(Eric Green)評價說，在克里姆林宮，“瓦格納戰士及其同情者將如何看待普里戈任去世的消息，可能很敏感”。因為瓦格納在烏克蘭戰場上取得的進展以及普里戈任對俄正規軍中的懶惰和腐敗的嚴厲批評而成為數百萬心懷不滿的退伍軍人和俄羅斯老百姓的英雄。

一名英國政府官員表示，雖然西方政府仍在收集有關墜機事件的信息和見解，但最有可能涉嫌謀殺的嫌疑人是俄聯邦安全局（FSB），即其國內情報機構。

普里戈任曾坐擁約5萬名瓦格納戰士，他們帶頭在烏克蘭進行了長達數月的戰鬥，攻佔了巴赫穆特，並為俄方帶來了數月來最重大的勝利。普里戈任後來自己承認，瓦格納在巴赫穆特爭奪戰中失去了2萬名戰士，其中大多數是從俄羅斯監獄招募的囚犯。六月底向莫斯科進軍的瓦格納隊伍只有數千人。

據俄聯邦航空運輸署稱，與普里戈任和瓦格納的最高指揮官烏特金（Dmitry Utkin）一起遇難的還有瓦列里·切卡洛夫（Valery Chekalov），後者的任務是通過與該集團有關聯的數十家離岸公司轉移指定給瓦格納的俄羅斯國家資金。

據美國有線電視信息網（CNN）引述三名美國官員報導，美方尚未發現導彈擊落俄當局稱搭載瓦格納首領普里戈任的飛機的跡象。美國情報界仍處於評估導致這架私人飛機周三在莫斯科郊外墜毀的原因的初步階段。另一位熟悉西方情報的消息人士贊同美方官員的說法，稱沒有跡象表明發射了導彈。

官員們說，美國沒有看到任何信息表明這架巴航萊格賽600私人飛機是被地對空導彈或空對空導彈擊中的。官員們提醒說，現在就對事故原因下結論還為時過早，但正在對多種可能性進行評估，包括機載爆炸裝置導致墜機。

與此同時，熟悉情報工作的人確實認為，讓飛機墜落是蓄意而為的，目的是殺死普里戈任。在6 月24日兵變發生後的幾天和幾周內，普京多久會試圖殺死這名瓦格納首領一直是人們熱議的話題。人們大多認為這更多是一個“何時”，而不是“如果”的問題。

另據彭博社援引美國官員報導，美方初步評估表明，普里戈任在空難中喪生是一起暗殺事件，可能得到了俄總統普京的批准。美英官員表示，這架在從莫斯科飛往聖彼得堡途中墜毀的飛機可能是被機上炸彈而非地對空導彈摧毀的。