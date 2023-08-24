金磚國家利益各不相同

金磚國家/國際/德國

德國媒體對金磚國家峰會表示了關注。

廣告 繼續瀏覽後續

《法蘭克福彙報》對金磚國家能共同取得多大成就表示懷疑。該報寫道，中國國家主席習近平贊成擴大金磚國家的鬆散聯盟，擴大他所說的“金磚國家大家庭“。人們可以有把握地認為，習近平打算讓自己擔任領導人。最晚在這一點上，這一國家集團將達到其政治可能性的極限。當然，俄羅斯已經沒有多大能力來真正對抗中國的領導野心。但印度會以任何方式向“家父”習近平俯首稱臣，這是不可想象的。

《ND. Der Tag》報也持類似觀點。該報寫道，約翰內斯堡的開幕致辭已明確顯示，金磚國家的共同點很小。俄羅斯總統普京希望贏得金磚國家和其他國家對他的侵略戰爭的支持，但他沒有成功。甚至中國也沒有承諾哪怕是供應一盒油墨。中國國家主席習近平希望為中國與美國不斷升級的衝突獲得支持。但無論是南非還是巴西還是印度，都不想升級與美國的衝突，而是希望遏制衝突，因為他們認識到，無論是戰爭還是封鎖，全球衝突都會讓南部付出慘重代價。巴西總統盧拉關心的是以捆綁的方式來組織南半球的利益。但在北京和莫斯科身上看不到這一點。

《萊比錫人民報》認為，西方尚沒必要害怕金磚國家，但也不應低估他們。誰要讓人信服，就必須每天都顯示，他們實際上擁有更好的體制。儘管金磚國家內部存在許多不同的利益，但參加約翰內斯堡會議的代表們有着從獨裁到集權的政府風格，以及旨在打破美國在世界的霸權的政策。

德國《商報》認為，習近平意欲通過金磚國家打造抗衡西方的力量。習近平並不經常出國，但這次出席在約翰內斯堡為期三天的金磚國家峰會，對他來說很重要。習近平希望將大型新興經濟體團結在他的周圍，而且不少國家都在排隊要加盟。預計僅非洲就有30多位國家元首和政府首腦前來訪問。南非總統周日表示，已有20多個國家正式申請加入金磚國家聯盟。中國人將這個與巴西、俄羅斯、印度和南非組成的聯盟視為聯盟的核心，它追求的是實現一個獨立於西方主導機構和美元的世界新秩序。