金磚集團擴大：伊朗、沙特等六國明年加入

金磚集團峰會/南非

第15屆金磚集團（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）峰會主辦國南非總統西里爾-拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）周四（8月24號）宣布，在約翰內斯堡舉行峰會的金磚集團將從明年 1 月起迎來包括伊朗在內的六個新成員國。

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出伊朗外，阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國也將加入這一新興國家集團。

拉馬福薩在與目前組成該集團的五國領導人舉行的聯合新聞發布會上說 這些國家的 "成員資格將於 2024 年 1 月 1 日生效"，他也對 "金磚集團正在翻開新的篇章 "表示歡迎。

法新社報道，消息宣布後，德黑蘭立即在 X社群（原 Twitter）上歡呼 "這是歷史性的發展，也是該國外交政策的戰略成功"。

埃塞俄比亞總理阿比-艾哈邁德則為這個非洲國家的 "偉大時刻 "歡呼。"他在社交網絡上宣布："埃塞俄比亞願與各方合作，建立一個包容和繁榮的世界秩序“。

阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德-本-紮耶德說他 "尊重 金磚領導人的願景"。

中國國家主席習近平表示，此次會談實現了 "歷史性的擴展"，並預言 "金磚國家的未來將光芒四射"。

擴大該集團是今晚閉幕的第 15 次峰會的首要任務。 約有 40 個國家已申請加入或表示有興趣加入。

根據 "五國俱樂部 "的說法，這表明新興國家在世界舞台上的影響力越來越大， 金磚五國的GDP總量佔世界四分之一，彙集了世界 42% 的人口。

據法新社分析，新成員的加入可能會改變集團的地緣政治平衡。許多爭相加入的國家都是傳統上不結盟的國家，如印度尼西亞和埃塞俄比亞。但也有一些國家公開敵視美國及其盟友，如伊朗和委內瑞拉。專門研究中非關係的南非研究員萬 斯塔登 Cobus Van Staden 認為，"如果伊朗和沙特阿拉伯加入，顯然會大大改變該集團的政治範圍"。