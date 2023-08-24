金磚集團擴張：華盛頓淡化擴張聲明

金磚國家/擴張

法新社報道，美國周四淡化金磚國家集團將擴大至11個成員國的消息，美國表示將繼續與世界各地的夥伴們合作。

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在南非舉行的金磚峰會上，包括美國的主要競爭對手俄羅斯和中國在內的金磚國家集團宣布，從1月份起，將接納六個新的成員國加入該集團，其中包括華盛頓的另一個對手伊朗。自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗就成了華盛頓的對手。

除了伊朗，很快也將加入金磚國家集團的還有阿根廷、埃塞俄比亞、沙特阿拉伯、埃及和阿拉伯聯合酋長國。金磚國家集團的現有成員國有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。

美國國務院發言人周四表示：“美國重申其信念，即各國可以自由地選擇合作夥伴和要加入的團體。”

美國國務院發言人補充說：“我們將繼續以雙邊、區域和多邊的形式與我們的夥伴和盟友合作，以促進我們的共同繁榮，維護全世界的和平與安全。”

金磚國家之一的印度最近受到美國的熱烈追捧，美國認為美國和印度之間存在着共同的利益。

印度下個月將在新德里主辦二十國集團峰會，世界主要大國和主要的發展中國家都是二十國集團的成員。

周四，美國總統拜登的國家安全顧問沙利文在白宮與德國、英國、法國和意大利外長會面時討論了二十國集團峰會以及對烏克蘭的支持問題。

白宮在一份新聞稿中表示，西方大國希望新德里峰會取得“強勁的成果”，“展示二十國集團作為經濟合作主要論壇的作用，為新興和發展中國家採取積極和雄心勃勃的計畫”。