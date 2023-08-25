拜登與澤連斯基通話祝賀烏克蘭獨立日：自由值得為之奮鬥

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美國總統拜登（Joe Biden）8月24日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行了通話，祝他和烏克蘭人民獨立日快樂。據白宮介紹，兩國領導人討論了美國培訓烏克蘭飛行員操作F-16戰鬥機，及加快對烏提供該型戰機等議題。

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拜登周四通過推特（X）介紹說，“我今天與我的朋友澤連斯基總統通了電話，祝他和烏克蘭人民獨立日快樂。願今天提醒人們，黑暗和統治的力量永遠不會熄滅世界各地自由人民心中的自由之火。”

白宮指出，“拜登總統重申，美國承諾支持烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略，無論需要多長時間，並將追究俄羅斯對其行為的責任。拜登總統和澤連斯基總統討論了開始訓練烏克蘭戰鬥機飛行員的問題，並保證加快批准其他國家在完成訓練後向烏克蘭轉讓其F-16戰機，以增強烏克蘭的防禦能力。拜登總統代表美國人民對烏克蘭人民為自由與安全的未來而戰的勇敢和犧牲精神表示欽佩。”

澤連斯基對拜登的祝賀表示感謝，並指“美國率先號召全球支持烏克蘭。這一關鍵性的領導力使我們的鬥爭得以進行，並使歷史的弧線向良善的方向彎曲。我們共同證明，自由和獨立值得為之奮鬥”。澤連斯基強調，“我為此感謝拜登總統、美國國會和所有美國人。在保護我們的共同價值觀方面，烏克蘭值得你們信賴。”

當天稍早時，拜登特別通過白宮發表聲明就烏克蘭獨立日表示，“值此獨立日之際，正如自2014 年俄羅斯首次入侵烏克蘭以來一樣，勇敢的烏克蘭男女正在捍衛烏克蘭的主權和領土完整，抵禦對世界上每個國家都至關重要的基本原則的攻擊。他們再次向世界表明，自由值得為之奮鬥。”

拜登說，“獨立意味着自由選擇自己的未來。它彌足珍貴。每年的7月4日，美國人都會慶祝獨立日，以此銘記我們為自由所付出的代價以及由此帶來的所有福分。因此，今天，當普京繼續其殘暴的戰爭，企圖抹殺烏克蘭的獨立並以武力重新繪製我們的世界地圖時，全國各地的美國人與烏克蘭人民團結在一起。”

拜登承諾，“美國將與世界各地的夥伴一起繼續努力，支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的能力，維護《聯合國憲章》的基本原則，幫助烏克蘭人民建設他們應有的安全、繁榮和獨立的未來。”

拜登說，“我們對烏克蘭獨立的承諾是堅定不移和持久的。正因為如此，美國和其他七國集團（G7）國家上個月在立陶宛發表了一份聯合聲明，承諾幫助烏克蘭維持能夠在未來數年遏制俄羅斯侵略的武裝力量，現在已有超過25個國家加入了這一聲明。我們正與歐洲夥伴一道，支持烏克蘭當下為自由而戰，並將長期幫助他們”。

拜登續指，“我們還與世界各國合作，追究俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪和其他暴行的責任。這包括強行將數千名烏克蘭兒童送往俄羅斯。這些兒童被從父母身邊偷走，與家人分離。這是毫無道理的。今天，我們宣布了新的制裁措施，以追究那些對這些強迫轉移和驅逐負有責任的人的責任，並要求將烏克蘭兒童送回他們的家庭。”

拜登談到，“我衷心希望，明年烏克蘭人將能夠和平、安全地慶祝他們的獨立日，知曉他們非凡的勇氣是如何激勵着全世界的。願烏克蘭的獨立日提醒我們，黑暗和統治的力量永遠不會熄滅自由的火焰，它永遠活在世界各地自由人民的心中。”