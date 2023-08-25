日本政府設置800億日元的基金作為核電站處理水排海後形象受損對策和對漁業的持續支援

核電站處理水

8月24日東京電力福島第一核電站處理水排海作業啟動，日本政府設置800億日元的基金，用於形象受損對策和對漁業的持續支援。日本政府說如果造成了損失，東電將進行賠償。

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共同社報道，岸田表示：將採取萬全體制，包括利用基金和東電的賠償等，避免使水產業者遭受損失。

如果民眾的擔憂擴大，有可能導致日本內閣支持率持續下降。為避免對政權造成打擊，岸田或許意在強調安全性。

共同社8月的輿論調查顯示，認為“一定程度上” 排海會造成形象受損的日本受訪者總計達到88.1%；認為政府關於排海的說明“不充分”的比例也達到81.9%，這可能是岸田政府支持率低迷的一個原因。

對於中國全面暫停進口日本水產品的措施，岸田馬上做出反應，強調已通過外交渠道要求立即取消限制，再次展現出將全力採取措施應對形象受損的態度。岸田表示“將大力做工作，使專家們能基於科學依據進行討論”。要求取消暫停進口措施。對於國際社會，日本也將利用國際會議等場合，強調日本的舉措。

岸田對國際原子能機構（IAEA）24日宣布處理水中的氚活度低於標準值表示歡迎，稱“期待排海以透明度更高的形式進行”。將加強放射性物質監測和信息發布。