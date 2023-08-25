華日：普里戈仁在人生中最後的幾天還在為未來做打算

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據《華爾街日報》報導，俄羅斯瓦格納集團首領普里戈仁(Yevgeniy Prigozhin) 在人生最後的日子裡一直在為未來做打算。上周五，這位軍閥的私人飛機降落在中非共和國首都班吉，執行拯救瓦格納的首批客戶國之一的任務。瓦格納已在非洲大陸部署了約5000人。

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據三名會議知情人士介紹，在班吉河畔的總統府，普里戈仁告訴中非共和國總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera），6月底的未遂兵變不會阻止他為中非的商業夥伴帶來新的戰鬥機和投資。

不久，一架瓦格納直升機在附近降落，機上載有蘇丹“快速支援部隊”的五名指揮官。這是一個依靠瓦格納向蘇丹政府發動戰爭的準軍事組織。該代表團從動蕩的蘇丹西部的達爾富爾省來到班吉，為普里戈任提供了一份禮物，後者則曾為他們提供了地對空導彈。這些指揮官帶來的禮物是瓦格納幫助在蘇丹飽受戰爭蹂躪的西部地區開採的礦藏中的金條。

在撒哈拉沙漠以北，普里戈任在俄羅斯國防部的競爭對手正在向瓦格納於利比亞的客戶發出相互競爭的信息。克里姆林宮正在正式接管一個龐大的企業網絡，其野心已經超出了俄羅斯總統普京的舒適區。該代表團由俄國防部副部長葉夫庫羅夫 (Yunus-Bek Yevkurov) 率領。6月24日，瓦格納佔領位於頓河畔羅斯托夫的俄南部軍區總部時，普里戈任公開斥責這名國防部高官，並使用俄語中非正式的“你”來稱呼他。

普里戈任大約在同一時間飛回俄羅斯，在馬里停留，並穿過他試圖從克宮控制下挽救的附庸國領空。這位62歲的瓦格納首領並沒有意識到自己正在進行一次人生的告別之旅。

本周三，一架載有普里戈任及其副官烏特金（Dmitry Utkin）等人的巴航萊格賽600私人飛機從距離普京湖畔住所僅約64公里的空中墜落，中斷了兩個月來悄然進行的國際競爭，因為克里姆林宮和這位自詡為軍事寡頭的人都在爭奪對那些瓦格納曾派遣過僱傭軍的國家的影響力。

多年來，普里戈任越來越多地過着居無定所的生活，他變換着假髮來模仿留着鬍鬚的阿拉伯軍官，同時在允許他降落的機場數量不斷減少的地方給他的飛機加油。

瓦格納集團以及與其有聯繫的數百家空殼公司大多以僱傭兵業務而聞名，但到普里戈任生命的盡頭，該公司的業務範圍也擴展到了金融、建築、供應和物流、採礦和自然資源——甚至是一個純種馬的賽馬公司：Sporthorses Management。其由他的女兒波琳娜 (Polina)掌控。

西方和非洲官員表示，瓦格納的收入來自向俄羅斯出口蘇丹黃金，以及從中非向阿聯酋和中國出口鑽石和木材。他的死讓這些企業前途未卜。克里姆林宮現在試圖將以普里戈任個人權威為核心的不透明網絡國有化。

普京周四首度公開談及導致普里戈任等瓦格納要員死亡的墜機事件。他還特別提到自己從上世紀90年底便與普里戈任相識。普京說，“他是一個命運坎坷的人，一生中犯過嚴重的錯誤，但他為自己取得了所需的成果，當我要求他為共同的事業這樣做時，他也這樣做了，就像在最後的幾個月里”。

普京還稱讚普里戈任是一位才華橫溢的商人，說他不僅在俄羅斯，而且在非洲也取得了成功。普京回憶說，普里戈任在非洲從事石油、天然氣以及貴金屬和寶石的開採。普京表示，據他所知，普里戈任昨天才從非洲回國，並在俄羅斯會見了一些官員。

英國埃克塞特大學教授劉易斯（David Lewis）說，“與俄羅斯軍方有關聯的不同派別很可能會試圖接管這些利潤豐厚的商業合同，並建立新的代理勢力”。“普里戈任特別擅長管理這些跨國網絡，但他並非不可或缺”。

從馬里到敘利亞，各國都開始依賴普里戈任僱傭的戰士，而就在幾天前，他還在為上個月奪取政權的尼日爾新軍政府提供服務。

報導指，然而，由俄羅斯總參謀部軍事情報總局（格魯烏）管理的新僱傭軍公司正在爭相接手瓦格納的合同。普京曾親自告訴中非共和國總統圖瓦德拉，是時候與普里戈任保持距離了。上個月，圖瓦德拉在普里戈任的家鄉聖彼得堡參加會議時，他沒有與這位俄羅斯軍閥自拍。

就他本人而言，這位尖刻的前罪犯對自己即將死亡的可能性不予以重視。普里戈任在一段未註明日期的視頻中說，“我們都將下地獄”。這段視頻由“灰色地帶”頻道於周三發布，該“電報”頻道經常發布瓦格納的官方聲明。普里戈任補充說，“但在地獄裡，我們將是最棒的”。

《華爾街日報》的報道是基於對十多位非洲政府、軍方和情報官員、瓦格納叛逃者、活動團體的採訪，以及對加密對話和飛行數據的審查，還有該報查閱的公司組織結構圖。前俄羅斯空軍軍官伊里索夫（Gleb Irisov）證實了普里戈任在俄羅斯和非洲之間的飛行。他與機場工作人員進行了交談。

普里戈任的大部分交易都被數十家受到嚴厲制裁的空殼公司所掩蓋，這些空殼公司的銀行業務都在不透明的司法管轄區。當瓦格納集團幫助俄羅斯積累影響力、在非洲煽動針對親西方政府的抗議並規避制裁時，克里姆林宮可以脫干係。

普里戈任與外國政府達成的許多交易都是在握手的基礎上進行的，除了他精心挑選的一小群瓦格納官員之外，細節無人知曉。其中之一便是烏特金，他的納粹紋身可以在照片中看到，他也在周三的飛機墜毀中喪生。

普里戈任手下的數千名工人、僱傭兵、流水線廚師、採礦地質學家和網絡水軍的員工經常領取現金工資。有時甚至從普里戈任本人手中給出的塑料袋中拿到現金。而他又經常派私人飛機向各國政府收取現金欠款。

自6月以來，克里姆林宮一直試圖控制這個由模糊安排構成的陰暗網絡。由普里戈任的主要競爭對手俄防長紹伊古領導的國防部一直在派遣代表團通知外國政府，今後他們將直接與俄羅斯政府做生意。兵變後，普里戈任與普京達成協議，將其在俄羅斯的部隊轉移到白俄羅斯尋求庇護。

但普里戈任拒絕悄然退休，他的足跡遍布中東、東歐和非洲，以維持他的商業聯繫。普里戈任發布了音頻信息，向最近在尼日爾掌權的軍政權提供僱傭兵，並發布了一段自己在馬里拿着狙擊步槍和綁在防彈背心上的四把彈匣的視頻，發誓要“讓俄羅斯變得更加強大……讓非洲變得更加強大”，甚至“更加自由”。

顛簸流離

這位受到30多個國家政府制裁的軍閥習慣了逃亡的生活。他乘坐的飛機定期關閉應答器，並避開西方盟國政府可以索取對他的1000萬美元美國國務院懸賞的空域。他被指涉嫌干預2016年美國大選。在燃料耗盡後，普里戈任被迫在撒哈拉沙漠中部至少緊急降落了一次，並經常在他的飛機跑道上召開會議，以防他必須迅速逃離。他持假護照旅行，並派遣瓦格納網絡安全專家先遣隊去搜尋竊聽器。他更喜歡通過無法進行地理定位的音頻消息，或通過難以識別位置的視頻向社交媒體關注者介紹情況。

去年10月，普里戈任抵達利比亞東部空軍基地，會見利比亞民兵領導人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）。普里戈任身穿軍裝，佩戴超大肩章和鴨舌帽，戴着深色太陽鏡，留着濃密的假鬍子。他周圍有6名全副武裝的追隨者，使得當地人以為他是原教旨主義伊斯蘭薩拉菲運動的追隨者。一位曾目睹普里戈任到來的利比亞人說：“每個看到他的人都以為他是薩拉菲派”。

與會者查看了會議的照片，普里戈任臉上掛滿了鬍子，微笑着。拍攝後不久，他通過翻譯向哈夫塔爾大喊大叫，就瓦格納提供的幫助要求約2億美元回報，該集團確保這名利比亞軍閥的領地，包括其油井。普里戈任隨後於去年11月派出另一架私人飛機來領取現金。

普里戈任確信哈夫塔爾政權已被法國情報部門和美國中情局滲透。就連他去利比亞旅行時穿的利比亞制服也是在敘利亞製造並從那裡帶來的，以確保不會安裝竊聽器或跟蹤裝置。今年，他試圖發動的俄羅斯叛變讓他在自己身邊樹敵。

白俄羅斯的獨裁者盧卡申科後來回憶說，當心懷不滿的瓦格納車隊進軍逼近莫斯科時，普京似乎決心要殺了普里戈任。盧卡申科聲稱，是他給普京打的電話，說服他放棄這一決定，並提出將白俄羅斯作為瓦格納可以獲得安全的地方。三天後普里戈任乘坐私人飛機抵達白俄羅斯。

6月26日，普京在一次演講中怒視着鏡頭說道，“組織叛亂的人，在背叛了自己的國家和人民之後，也背叛了那些被拉入犯罪中的人。欺騙了他們，把他們推向死亡，推到炮火下，讓他們向自己人開槍”。

克里姆林宮開始控制普里戈任建立的商業網絡。俄聯邦安全局的特工突擊搜查了瓦格納位於聖彼得堡的辦公大樓總部，以尋找對普里戈任不利的證據；在城市的另一邊，俄羅斯執法部門查獲了他的“愛國者媒體集團”的電腦和服務器。該集團是網絡水軍組織，被指責干擾了2016年美國大選。

支持瓦格納的社交媒體渠道在俄羅斯境內被封鎖，他的一些子公司遭到俄羅斯安全部門的突襲。俄安全部門聲稱在普里戈任的財產中發現了手槍、假護照以及相當於4800萬美元的現金和金條。

普里戈任卻仍希望挽救他在非洲和中東建立的僱傭軍前哨基地。一支由瓦格納僱傭兵組成的新分遣隊將輪流進入中非共和國，以在8月份的公投之前確保該國的安全。此次公投將允許總統不受任期限制。另一支特遣隊已就位，正在訓練當地防衛部隊。西方安全官員表示，新的部署還擴大了瓦格納在剛果邊境沿線的立足點，以防止跨境叛亂分子的襲擊。

普里戈任在7月接受喀麥隆“非洲媒體”採訪時表示，“我們不會縮減規模，而且我們準備進一步增加我們的各種特遣隊” 。“目前我們所有的義務都已履行，而且無論我們遇到什麼情況，它們都會履行”。

7月月底，即未遂兵變發生5周後，普里戈任開始在聖彼得堡的特雷齊尼宮酒店與非洲領導人建立聯繫，該酒店是俄羅斯-非洲峰會的外賓接待地之一，有17位非洲國家元首和普京出席該峰會。其中包括中非共和國總統圖瓦德拉，他的政府認為瓦格納在多年的武裝叛亂後拯救了本國。

普京告訴圖瓦德拉要避開普里戈任，他避開了這位軍閥。普里戈任設法會見了圖瓦德拉的禮賓長，然後前往會見一名喀麥隆記者。沒有一位出席會議的非洲領導人被看到與普里戈任在一起。

相反，非洲國家總統被領進克里姆林宮一間鍍金的會議室，對面是普京和一位被普里戈任視為競爭對手的人：格魯烏秘密進攻行動部門負責人阿維里亞諾夫（Andrey Averyanov）將軍。

曾經向利比里亞軍閥提供武器的俄軍火商布特（Viktor Bout）最近從美國監獄返回俄羅斯，以換取美國女籃球明星格里納（Brittney Griner）。布特也出現在了一個峰會小組中，而普里戈任則煎熬的被置之門外。

據以從俄聯邦安全局處獲取消息而聞名的“電報”頻道“VchK-OGPU”報導，普里戈任開始擔心他在非洲的業務正在被轉移到格魯烏。俄羅斯-非洲峰會召開的同一周，尼日爾總統衛隊綁架了親美總統巴祖姆（Mohamed Bazoum），並自立為該國新的軍事領導人。普里戈任發布了一份語音備忘錄，提議派遣僱傭兵幫助支撐軍政府。他在馬里的盟友也會見了尼日爾新領導層。

西非和美國官員表示，到目前為止，尼日爾似乎已經接受了這一提議。然而，成群結隊的年輕人——一些人揮舞着俄羅斯國旗和親普京的標語牌在該國首都遊行，要求尼日爾脫離西方影響。鄰國尼日利亞擔心俄羅斯支持的軍政府在西非和中非擴張，威脅要使用武力扭轉政變。

尼日利亞情報官員表示，普里戈任的死“不會改變任何事情”。“俄羅斯仍然存在。當瓦格納領導人走後，他們仍然活躍在非洲……也許現在克里姆林宮的牌會更加強大。”

最後的活動

普里戈任的最後一次旅行從中非共和國首都班吉開始，該國總統圖瓦德拉和他的情報負責人林吉薩拉（Wanzet Linguissara）同意在總統府，一座粉刷成白色的河畔建築群與他會面。

圖瓦德拉的發言人沒有回應《華爾街日報》的置評請求。林吉薩拉拒絕發表評論。支持普里戈任的班吉——俄羅斯軍事教官團“軍官聯盟”的發言人表示，“沒有關於他是否在班吉的準確信息”。

據一位了解會議情況的人士透露，普里戈任在會上表示，瓦格納將加強其存在，以確保安全並促進農業新投資。 第二天，普里戈任迎接了來自蘇丹“快速支援部隊”的指揮官。當這些人移交來自達爾富爾松戈礦（Songo mine）的用木箱裝的黃金時，這位俄羅斯軍閥說他需要更多黃金。據一位知情的蘇丹官員透露，普里戈任告訴“快速支援部隊”的人：“我需要更多黃金”。

瓦格納的物資幫助該準軍事組織在對抗蘇丹伊斯蘭軍政府的戰場上取得了一系列勝利，包括最近佔領了一家武器工廠和該國首都喀土穆最大的警察基地。“我將確保你擊敗他們，”普里戈任補充道。

離開班吉後，普里戈任飛往馬里首都巴馬科，根據他經常乘坐的一架私人飛機穿越非洲大陸的飛行記錄，在視頻中在當地軍隊皮卡前擺姿勢錄像，然後返回莫斯科。

本周二，俄國防部的一個代表團應利比亞軍閥哈夫塔爾的邀請訪問利比亞。哈夫塔爾曾向瓦格納付錢以確保其油井和領地的安全。與哈夫塔爾陣營有聯繫的安全諮詢公司“Libya Desk”的行政董事埃爾賈赫(Mohamed Eljarh)表示，普里戈任的叛變讓哈夫塔爾的親信圈子對瓦格納在利比亞的存在感到緊張。

埃爾賈赫說，“他們認為，如果他們（瓦格納）在俄羅斯這樣做，他們也可以在班加西這樣做”。他說，上述雙方討論了與俄羅斯政府建立正式的防務夥伴關係。

報導稱，俄羅斯情報官員現在將駐紮在利比亞第二大城和重要海港班加西，俄羅斯承包商的負責人將被要取代瓦格納的新僱傭軍公司替換。但同樣的戰士仍然會留下來。哈夫塔爾要求為其老化的機隊提供備件、維護和培訓，甚至要求俄方幫助為其提供在烏克蘭使用的伊朗無人機。

一名利比亞安全官員表示，“俄羅斯希望傳達這樣的信息：兩軍現在是夥伴關係”，即是一種國與國之間的關係。

報導稱，俄副防長葉夫庫羅夫告訴哈夫塔爾說，“普京告訴我利比亞對我們非常重要”，“這是我們正在訪問的第一個瓦格納國家”。