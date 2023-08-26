美國和朝鮮在聯合國互相指責

安理會緊急會議

周五，美國指責北京和莫斯科“阻撓”聯合國安理會對朝鮮發射導彈和衛星作出一致反應，而朝鮮方面則聲稱面對“美國的敵對軍事行動”，平壤擁有“自衛權”。

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在安理會召開的緊急會議上，15 個成員國中有 13 個和聯合國秘書長一樣，譴責平壤在三個月內第二次嘗試使用彈道導彈技術想軌道發射間諜衛星。

美國駐聯合國大使琳達·托馬斯·格林菲爾德譴責說：“這本應該是一個讓我們團結一致的主題（……）但自 2022 年初以來，由於中國和俄羅斯的阻撓，安理會一直沒有履行其承諾。” 她堅稱： “朝鮮核威脅與日俱增，而俄羅斯和中國沒有履行自己的責任”。並補充說：“相反，他們正在慶祝違反安理會決議的行為，並繼續阻止安理會採取行動”。大使說的是7月底俄羅斯和中國的官員出席了朝鮮舉行的閱兵式，當時平壤展示了新型無人機以及具備了核能力的洲際彈道導彈（ICBM）。

法新社指出，安理會上一次在朝鮮問題上表現出團結一致是在 2017 年。2022年5月，中國和俄羅斯否決了一項對平壤實施新制裁的決議，此後安理會再沒有通過任何有關朝鮮的決議或聲明。

中國和俄羅斯駐聯合國代表則再次將朝鮮的行為歸咎於美國，特指華盛頓和首爾舉行的聯合軍演。

朝鮮大使金松耶表達了同樣的論點。他宣稱：“正如我們一再明確指出的那樣，我們發射偵察衛星是行使合法自衛權，以遏制美國不斷增加的敵對軍事行動”。並堅稱朝鮮無論如何“從未承認”安理會關於朝鮮問題的決議。

美國大使反駁說，朝鮮“一如既往地聲稱自己的核武計畫是一種自衛行為，但我們都知道真相”。她堅持認為，朝鮮“將自己的偏執和自私利益置於朝鮮人民的迫切需求之上”，其“戰爭機器是由鎮壓和殘忍助長的”。