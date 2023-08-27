普里戈任之死：從變幻莫測的瓦格納頭目到普京的敵人

俄羅斯/普里戈任之死

今年 6 月， 普里戈任（Yevgeny Prigozhin）策畫了他的準軍事組織 "瓦格納"（Wagner）在俄羅斯的起義，從而從烏克蘭衝突中的領軍人物變成了總統普京的死敵。

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俄羅斯調查委員會周日8月27號宣布，普里戈任的死亡已被 DNA 證據證實，他的飛機於周三在俄羅斯墜毀，機上 10 人全部遇難。但這起事故的原因目前仍是一個謎，俄羅斯調查人員並未表示這是一起意外事故、炸彈、地對空導彈或飛行員失誤。

普京口中的”叛徒”

6 月 24 日，也就是瓦格納叛亂開始的第二天，俄羅斯總統弗拉基米爾-普京譴責普里戈任的 "背叛行為"，稱"這是由無度的野心和個人利益挑起的"。

這位剃着光頭、五官剛毅的億萬富翁不久前聲稱 "不費一槍一彈 "就奪取了俄羅斯軍隊在頓河畔羅斯托夫的總部，這裡是烏克蘭行動的神經中樞，而頭一天他還指責俄羅斯軍隊轟炸了他的組織的營地。然後，他的"隨時準備犧牲“ 的部下，向莫斯科進發，還擊落了俄羅斯軍隊的飛機。但最終，就在這一舉動讓全世界感到震驚之際， 這位 62 歲的僱傭軍頭目在 24 小時後放棄了政變，通過談判將自己及其追隨者流放到白俄羅斯。他逃脫了監禁和法律制裁。

儘管如此，普里戈任還是回到了俄羅斯，甚至在他叛變後的幾天里還受到了克里姆林宮的接見。雖然他不再公開露面，但一些專業博客還是對他和他的飛機進行了追蹤。

最後，他顯然是在非洲於 8 月 22 日發布了一段視頻，聲稱自己是為了俄羅斯在非洲大陸的偉大事業而行動。

法新社指出，在 中非共和國、馬里、利比亞、敘利亞...... 瓦格納的存在甚至直到 2022 年底才被克里姆林宮承認，但他在 10 年間已聲名鵲起，成為那些尋求擺脫西方贊助者或尋找低調、冷酷戰士的政權的幫兇。

在烏克蘭戰場上

是烏克蘭衝突為這位商人提供了走出陰影的良機。他招募了數萬名囚犯前往前線作戰，俄軍在前線陷入困境。

與俄羅斯最高官員不同的是，這位僱傭軍頭目親自出現在戰場上，拍攝手下的屍體，要求獲得越來越多的彈藥。

2023 年 5 月，經過近一年的浴血奮戰，普里戈任實現了他的目標，宣稱瓦格納佔領了巴赫穆特（烏克蘭東部），慶祝了俄羅斯罕見的勝利，儘管付出了巨大的人員代價，儘管在這個飽受蹂躪的小鎮邊緣，衝突至今仍在繼續。

但也正是在這場戰鬥中，普里戈任與俄將軍參謀長瓦列里-蓋拉西莫夫（Valéri Guérassimov）和國防部長謝爾蓋-喬伊古（Sergueï Choïgou）之間的緊張關係升級了：普里戈任指責他們剝奪了瓦格納的彈藥，並多次在視頻中侮辱俄羅斯指揮官。

法新社評論說，在俄羅斯，在全面鎮壓的背景下，這對其他人來說是不可想象的。

普里戈任從默默無聞走向輿論焦點始於 2022 年 9 月，當時俄軍在烏克蘭正遭受一次又一次挫折，這對他所屬的戰爭販子來說是一種羞辱。

他走出幕後，首次承認自己確實2014 年成立的準軍事組織 "瓦格納 "的創始人。他在 Telegram 平台上毫不“吝嗇”自己的粗俗言辭，通過視頻和音頻信息，將自己打造成一名傑出的領導者和傳播者。

今年 10 月，他更進一步大張旗鼓地在聖彼得堡（西北部）的一幢玻璃大樓里成立了 "瓦格納私人軍事公司 "總部。

作為挑釁高手，他於 2 月發布了一段視頻，視頻中他登上一架戰機，向烏克蘭總統沃洛德梅爾-澤連斯基提議，在空中決鬥中決定巴赫穆特的命運。

普京禦廚

普里戈任和普京先生一樣是聖彼得堡人，為了建立一支與其野心相匹配的軍隊，他招募囚犯到烏克蘭作戰，以換取特赦。

普里戈任非常了解監獄世界，在蘇聯時期，他曾因普通罪行被關押九年。1990 年，蘇聯解體時，他出獄並成功經營了一家熱狗店。

隨後，他向高端市場進軍，開設了一家豪華餐廳，成為聖彼得堡最受歡迎的餐廳之一，普京也在聖彼得堡享受着自己的政治崛起。

普京於 2000 年成為總統後，普里戈任的餐飲集團在克里姆林宮工作，這為他贏得了 "普京的廚師 "的綽號，以及因公共合同而成為億萬富翁的美譽。

據說，他正是用這筆錢成立了瓦格納公司，這是一支最初由俄羅斯軍隊和特種部隊的鐵血老兵組成的私人軍隊。

2018年，當這個已經在烏克蘭、敘利亞和利比亞引起注意的組織被懷疑在非洲站穩腳跟時，三名調查準軍事公司事務的俄羅斯記者在中非共和國遇害。

02:31 Evgueni Prigojine, Vladimir Poutine (montage RFI). © AP