瓦努阿圖政治危機延宕 總理命運不明

瓦努阿圖/政治危機

瓦努阿圖議會議長今天對法院裁決提出上訴，該裁決裁定反對黨贏得了上個星期對總理伊斯梅爾·卡爾薩考的不信任議案投票，從而延長了這個太平洋島國的政治危機。

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據路透社說，瓦努阿圖處於中國與西方國家在該地區戰略競爭的中心，當反對派領導人鮑勃·拉夫曼在議會提出不信任議案批評卡爾薩考與澳大利亞簽署安全協議等行動時，瓦努阿圖陷入了政治不確定性。

瓦努阿圖最高法院周五裁定，反對黨贏得了議會投票，但將罷免卡爾薩考的行動推遲到周一今天，以便上訴。

瓦努阿圖政府發言人在 Facebook 上發表聲明稱，議會議長首爾·西蒙 (Seoul Simeon) 於周一下午提出上訴。

作為前總理拉近瓦努阿圖與中國關係的拉夫曼表示，瓦努阿圖現政府與澳大利亞簽訂的安全協定損害了瓦努阿圖的“中立”地位，並可能危及瓦努阿圖最大外部債權人中國的發展援助。

中國已向瓦努阿圖派遣了警務專家和安全設備，卡爾薩考的移交儀式於周五舉行。

瓦努阿圖警察部隊在周六的一份聲明中表示，它“與所有合作夥伴——澳大利亞、新西蘭和中國”有着良好的工作關係。

在中國與所羅門群島簽署安全和警務協議後，美國及其盟國正試圖勸阻太平洋島嶼國家與中國建立安全關係。

現在尚沒有消息確指瓦努阿圖現總理是否遭彈劾下台。