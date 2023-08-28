【視頻】津巴布韋大選：反對黨不接受姆南加古瓦勝選連任

周日（8月28日），津巴布韋反對黨領導人納爾遜-查米薩（Nelson Chamisa）對前一天該國大選公布結果提出質疑，並聲稱自己獲勝。根據津巴布韋選舉委員會公布的結果，現總統埃默森-姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）贏得選舉，即將連任。國際觀察團指，此次津巴布韋選舉存在眾多缺陷，投票合法性受質疑。

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根據選舉委員會周六晚些時候公布的結果，姆南加古瓦以 52.6% 的得票率連任，而查米薩得票率為 44%。反對派立即聲稱，他們不接受這一結果。

查米薩周日在新聞發布會上說，“很清楚，我們拒絕接受選舉結果，我們認為選舉結果是虛假的。不幸的是，選舉委員會再一次辜負了憲法賦予它的使命，沒有公布正確和準確的結果”

津巴布韋上周三、周四兩天舉行投票，選出該國總統和國會議員。選戰主要競爭對手是自 1980 年獨立以來一直執政的津巴布韋非洲民族聯盟（Zanu-PF）和最大的反對黨查米薩領導的變革公民聯盟（CCC）之間展開。

埃默森-姆南加古瓦當天早些時候在總統府發表講話，譴責那些質疑其連任的人，說，我們已經讓那些希望看到我們分裂和動蕩的詆毀者感到羞愧。津巴布韋人民將永遠團結、和平、堅忍不拔”

法新社報道， 投票過程中存在普遍失誤，如投票站缺少選票，尤其是在反對黨所在的哈拉雷。原定於周三晚間結束的投票不得不延長至次日。 國際選舉觀察員強調選舉存在 "嚴重問題"，指出投票違反民主選舉的 "多項國際標準"，破壞了投票的 "透明度"。

姆南加古瓦拒絕了這些批評，他強調津巴布韋的 "獨立和主權"，說 "作為一個主權國家，我們要求我們的客人尊重津巴布韋的獨立和主權。

近 69% 的登記選民參加了投票。

聯合國秘書長古特雷斯在一份聲明中，對津巴布韋 "逮捕觀察員和恐嚇選民的報道表示關切"。他呼籲各方 "摒棄一切形式的暴力"，以和平、"透明 "的方式解決爭端，使投票結果 "真正反映人民的意願"。

綽號 "鱷魚 "的姆南加古瓦2017年通過政變推翻了執政已37年的穆加貝上台執政，在2018年的大選中，他宣布以微弱優勢（50.8%）當選。反對黨同樣對選舉結果提出質疑，但隨後的民眾示威運動遭到鎮壓，軍隊向示威者開槍，共有六人被打死。

01:37 津巴布韋大選：反對黨不接受姆南加古瓦勝選連任 © France24 報道視頻畫面