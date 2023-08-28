金磚峰會：新成員入盟標準什麼？

金磚國家/中國

2023 年 8 月 24 日結束的金磚國家峰會宣布歡迎六個新成員，他們分別是阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和伊朗。他們的成員國資格將於 2024 年 1 月 1 日生效：在二十多個申請加入的國家中為何是以上六國被批准？他們被納入的標準是什麼？沙特阿拉伯和埃塞俄比亞這兩名新成國的經濟並不在同一水平上，如何解釋這一點？這些國家如何從金磚集團中受益？反之，新成員國又能為集團帶來什麼？請點擊視頻，觀看法國國際戰略關係研究所IRIS 新興國家問題研究專家讓-約瑟夫-布瓦洛（Jean-Joseph Boillot）的分析！

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RFI ：正如我們在節目開頭所說的那樣，我們來回答易卜拉希馬有關金磚峰會的問題，他正在收聽我們的節目，他從科納克里給我們打來電話。 我們請國際綜合研究所副研究員讓-約瑟夫-布瓦洛（Jean-Joseph Boileau）和我們一起回答他的問題。 如何解釋金磚國家擴編的標準問題？

Jean-Joseph Boillot： 首先，擴編並非是金磚五國的初衷，這是因為突然有許多南方國家都要求加入……

RFI ： 有人敲門要求加入因而俱樂部不得不作出回應……

Jean-Joseph Boillot：是的，他們甚至是不情願的，尤其是印度，它其實並不想擴大俱樂部，俄羅斯顯然非常推崇，而中國也有點猶豫不決。因此，我們很快成立了一個由專家組成小組，試圖確定標準。 標準很簡單，有三個：第一是尊重金磚集團之間的初始平衡，一方面是計畫經濟的專制政權，另一方面是市場經濟的民主國家，即使民主不完善，專制也各不相同。第二個標準是地域分配標準。 你必須明白，我們最終還是要遵循 1955 年的帶狀協定，即把發展中國家作為不結盟國家來推銷，但所有大洲都必須有代表。 這是布里克斯會議所缺少的，也是專家們非常歡迎的，因為沙特阿拉伯、阿聯酋和伊朗都包括在內，所以一下子就有了新的驅動力。第三條標準相當直截了當，就是希望建立一個多極化的去美元化的秩序，因此，從這個角 度來看，候選國國顯然不僅要發表聲明，還要朝着這個方向做出姿態.

RFI : 從某種意義上必須加入這種哲學理念...…

Jean-Joseph Boillot：是的，沒錯，要知道俱樂部是一個經濟俱樂部。是的，但必須強調的是金磚集團是一個經濟集團，他創立於2009年美國金融危機之後發展中國家因此遭受重挫，發達國家的金融危機的後果往往導致貧困國家五到十年的經濟困境，因此金磚集團的使命主要在於經濟。

RFI : 易卜拉希馬向我們提出了一個關於新加入者經濟的問題。埃塞俄比亞與沙特阿拉伯都是新成員，但兩國經濟實力相距甚遠，如何解釋？ 我看到或許您可以糾正：沙特的人均GDP是埃塞俄比亞的三十倍！

Jean-Joseph Boillot：如果你看一下價格體系創始國的人均收入，你就會發現，當時的差距已經非常大了，因為我們沒有俄羅斯這樣的國家，俄羅斯當時的人均收入約為 3500 多美元，而印度則是5000美元。從人均收入或財富的角度來看，這並不是他們的特點，他們的特點很簡單，那就是他們基本上被排除在主要的國際組織之外，或者處於邊緣地位、 33，5 億人，幾乎佔世界國內生產總值的 25%。 從這個角度來看，沙特阿拉伯是世界上第九大強國，就人均國內生產總值而言，它當然與歐洲國家相差不遠，但就其在主要國際組織中的權力、作用和權利而言，它是受挫的。

RFI ： 讓-約瑟夫-布瓦洛，這意味着歡迎這些不同的經濟體並不存在矛盾？

Jean-Joseph Boillot：恰恰相反，事實上，這些中東富國的加入將會發生什麼呢？沙特阿拉伯是世界上第九大強國，就人均國內生產總值而言，與歐洲國家相差不遠，但它在主要國際組織中的實力、作用和權利卻令人沮喪。俱樂部以前的問題是，除了中國之外，幾乎沒有別的金主，現在突然有了兩個潛在的大金主，這將使那些貧窮的國家能夠在著名的磚塊開發銀行找到融資渠道。在此之前，一直是中國在扮演 銀行的角色，每個人都對中國過於重要、在俱樂部中分量過重而心存戒備，因此這是一次相當有趣的重新平衡。

RFI ：最後一個問題 ： 這些新加入國家可以從中獲取什麼？他們又可以給金磚集團帶來什麼？

Jean-Joseph Boillot： 很簡單，儘管印度和中國等國實力強大，但迄今為止，俱樂部在國際經濟秩序改革方面仍未取得突破。我認為，第 15 次峰會將作為金磚歷史上的一個可以轉折點而被銘記。 金磚集團今天是一個有份量的集團，而且很可能在明年又有阿爾及利亞以及印度尼西亞等國的加入，當然，集團希望將成員國數字限制在二十個左右。