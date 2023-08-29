專家：金磚擴員給美國敲響了警鐘

擴員後的影響力

國際 – “金磚五國”擴員成事實，美國政界和分析師並沒有把擴建的組織看成是對美國直接威脅，但又不能不認真對待。 金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）上周在峰會上決定吸納六名新成員，中國國家主席習近平稱這是“歷史性的擴大”。

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該組織尋求擴大影響力，以制衡美國和歐盟的影響力。當領導人在約翰內斯堡會面時，美國總統拜登在新德里舉行的二十國集團峰會上發誓要倡導國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行對新興國家的融資能力進行改革。

美國還暗暗地注意到，俄羅斯宣布退出黑海穀物協議的同時，把出口轉往了新興國家。就金磚吸納新的成員國議題，白宮國家安全顧問傑克·沙利文此前表示：“我們認為金磚五國不會成為美國或其他任何國家的某種地緣政治競爭對手。”法新社記者表示，在公開場合，美國更多的表態是，每個國家可以自由選擇自己的合作夥伴。

但美方還是把很多注意力放在了約翰內斯堡峰會上。專家們表示，這種擴張表明各國正在尋找新的方式來滿足其部分經濟或安全需求。

智庫昆西治國方略研究所（Quincy Institute）薩朗·希多爾( Sarang Shidore)表示，新興國際尋求的是要彌補經濟發展的差距，但並不是要取代美國。

希多爾表示，對於華盛頓來說，金磚國家中最令人擔憂的成員國是伊朗，伊朗會覺得加入金磚國家是擺脫美國施加的國際孤立的一種方式。但新成員並不在所有事情上都達成一致。 其中包括與德黑蘭關係緊張的三個阿拉伯國家（埃及、沙特阿拉伯和阿聯酋）。

金磚一直是一個魚龍混雜的聯盟，也難逃緊張局勢。 中國與印度的關係複雜，印度一邊聲稱擁有自治權，一邊與美國走得越來越近。即使金磚國家在新聞稿中支持聯合國安理會改革（這是印度和巴西的主要優先事項），也很少有人指望這一點會被擁有否決權的中國和俄羅斯接受。

美國和平研究所的高級政策分析師圖根哈特（Henry Tugendhat）表示說，北京希望擴大金磚五國的規模，這使得這個集團的協調性進一步降低。中國全球研究中心副主任Colleen Cottle女士認為，金磚國家的擴張“更多的是形式”，旨在表明新興國家正在走到一起，而沒有一個具體的合作計畫。

副主任也肯定了一方面說，儘管如此，這次擴大顯示了變革的願望。她最後表示，美國需要一個比堅持與“志同道合的國家”合作更有效的戰略。但像北京這樣大力投資新興國家基礎設施的做法不太可能對華盛頓奏效。最後她說，他規模的擴展需要一個有凝聚力的整體——明確的長期願景和支持它發展的資金。