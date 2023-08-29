雷蒙多訪華謀穩定關係，雙邊設商務工作組舉行首次會議

中美關係，貿易

周二（8月29日）是美國商務部長雷蒙多訪問中國的第三天，她在北京會晤中國總理李強等多位中國政府高層官員，討論有關平衡美中間商業關係及貿易爭端， 華盛頓表示，雙方前日達成共識建立的雙邊商務問題工作組周二將在北京舉行首次會議。

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美中兩個世界最大經濟體正試圖緩解雙邊緊張關係，近幾個月來已舉行多次高層會晤。雷蒙多是繼美國國務卿布林肯、財長耶倫和氣候特使克里之後，今年訪問中國的第四位美國政府高級官員。此前的幾次訪問沒有取得任何重大進展，不過雷蒙多周一在與中國商務部長王文濤會晤後，雙方同意成立商務對話工作小組，試圖消除彼此貿易分歧。

華盛頓方面稱，該工作組將於周二舉行首次會議，由助理部長級官員參加。

法新社報道，雷蒙多周二在與中國國務院總理李強的會晤中，提到 "全球關注的問題，如氣候變化、人工智能、芬太尼危機"等，她說："我認為，世界期待我們一起為解決這些問題做出更多努力“。

美中間眾多的貿易分歧中包括美國對某些美國產品、尤其是高科技產品出口到中國施加的貿易限制。華盛頓認為這些限制對於維護其國家安全至關重要。而北京則認為，這些限制的主要目的是試圖減緩中國的經濟發展。

雷蒙多周一在會見王文濤時表示，"確保美中之間暢通的溝通渠道非常重要"。

據中國媒體報道，雙方進行了長達四個半小時的對話。中方向美國針對中國企業的貿易限制提出了 "嚴重關切"。中新社周二報道援引王文濤的話強調說："單邊保護主義措施違背了市場規則和公平競爭原則，這 "只會損害全球供應鏈的安全與穩定"。

雷蒙多則在會談中表示，美中之間的經濟關係是 "世界上最重要的"。她同時也指出，“這是一種複雜、具挑戰性的關係，我們當然會在某些問題上存有分歧，但我認為，雙方如果抱持直接、開放和務實的態度，將能取得進展”。

雷蒙多周三將結束對中國的訪問，周二晚間離開北京前往經濟重鎮上海。